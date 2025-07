След раздялата: Орландо Блум сподели рядка СНИМКА с Кейти Пери

Орландо Блум изненада последователите си с рядка снимка със своята бивша годеница Кейти Пери, само няколко дни след като двамата официално потвърдиха раздялата си, пише Independent.

На 3 юли представители на актьора и попзвездата обявиха, че пътищата им се разделят, но подчертаха, че „ще продължат да бъдат виждани заедно като семейство“. И двамата изпълниха това обещание, като скоро след това бяха забелязани на яхта в Италия заедно с четиригодишната си дъщеря Дейзи.

View this post on Instagram

В сряда звездата от "Карибски пирати" публикува серия от снимки от лятното си пътуване в Европа, като един кадър привлече най-голямо внимание – върху раменете на Орландо седи малката Дейзи, която нежно се е подпряла на майка си Кейти, усмихната до тях. Лицето на детето е дискретно скрито с емоджи сърце, а на кадъра присъства и 14-годишният син на Блум, Флин – от брака му с модела Миранда Кер.Снимката е направена на лодка на фона на пастелно розово-жълт залез.

Orlando Bloom includes photo with Katy Perry in his latest photo dump. pic.twitter.com/QYWBUtYhAt