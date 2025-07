Ясна е причината за смъртта Джулиан Макмеън

Разкриха официалната причина за смъртта на обичания актьор Джулиан Макмеън. Австралиецът, известен с ролята си в култовия сериал "Клъцни/Срежи", е починал от белодробни метастази вследствие на напреднал метастатичен рак на главата и шията. Това потвърждава официален доклад за одобрение на кремация от Съдебно-медицинската служба на окръг Пинелас, щата Флорида, цитиран от списание People.

Смъртта му е определена като естествена, а тленните му останки вече са кремирани.

Julian McMahon’s official cause of death has been revealed days after the 'Nip/Tuck' star's family confirmed his passing July 2 at age 56. https://t.co/5FNFx6ctjz pic.twitter.com/17SriRNIsR