Бившата асистентка на Кание Уест го обвини в сексуално насилие и трафик на хора

Скандалите около Кание Уест, известен и с артистичния псевдоним Йе, продължават да се задълбочават. В ново, съдебно дело, подадено във Върховния съд на окръг Лос Анджелис, бившата му лична асистентка Лорън Пишота го обвинява в сексуално насилие, сексуален трафик, дискриминация, принуда и емоционален тормоз, наред с още редица тежки нарушения, съобщава Variety.

Пишота, която започва работа за Уест през 2021 г. като A&R (отговорник за музикални таланти) по време на създаването на албума Donda, по-късно става негов личен асистент и началник на щаба. Тя вече веднъж го съди през юни 2024 г. за незаконно уволнение и сексуален тормоз, а сега подава второ, допълнено съдебно дело, в което го обвинява, че я е изнасилил орално без нейно съгласие и я е принуждавал да се подчинява на сексуалните му желания с фалшиви обещания за кариера.

Списъкът с предявените обвинения е дълъг и сериозен, включващ:

