Кайли Дженър показа горещо тяло по бански на яхта в Гърция (СНИМКИ)

Кайли Дженър отново привлече вниманието на милиони със серия от зашеметяващи снимки от лятната си ваканция в Гърция. 27-годишната риалити звезда публикува в неделя в Instagram кадри от ексклузивната си почивка на яхта, демонстрирайки изваяна фигура в серия от стилни бански костюми, пише PageSix.

Сред акцентите в фотосесията бе жълт винтидж бански на Chanel, обсипан с логото на модната къща, с който Дженър позира под слънцето, заобиколена от лазурните води на Средиземно море.

Kylie Jenner takes a dip in vintage Chanel bikini on dreamy Greece vacation https://t.co/9IxW4qg3Xg pic.twitter.com/Va6POGjVYP

Още впечатляващи визии включваха бански с животински принт от предстоящата ѝ колекция, както и розов модел с дълбоко деколте и хастар около врата, в който звездата позира, поглеждайки съблазнително през рамо.

Публикацията бе озаглавена лаконично, но красноречиво:

„Greeeece 💙“

Изглежда ваканцията е била типично „момичешко бягство“, тъй като Кайли сподели и снимка с близката си приятелка Стаси Караниколау, както и сладко видео с 6-годишната си дъщеричка Сторми.

July 13th - Kylie posts from Greece looking goddess like in this 2003 cream halter dress by Emanuel ungaro 🌊🍋 pic.twitter.com/KRGFC0hqNZ