Селена Гомес и Бени Бланко ще си кажат "Да" на романтична есенна сватба в Калифорния

Сензационна новина разтърси музикалния свят – поп иконата Селена Гомес и талантливият продуцент Бени Бланко са готови да скрепят любовта си с брак тази есен. Според ексклузивна информация, разкрита пред Daily Mail, двамата влюбени са избрали живописния Монтесито, Калифорния, за място на своята приказна церемония, която ще се проведе през септември. Очаква се сватбата да бъде истински празник на любовта, разпростиращ се в два дни, изпълнени с емоции, усмивки и незабравими моменти.

Поканите вече са изпратени до най-близките приятели и роднини на двойката, сред които блестят имената на световни знаменитости като Тейлър Суифт и Травис Келси. Не липсват и звездите от сериала "Only Murders In The Building", както и музикални величия, близки до Бени.

Макар събитието да е замислено като интимно и лично, списъкът с поканените е повече от впечатляващ и обещава да превърне сватбата в едно от най-обсъжданите събития на годината. Близки до двойката споделят, че Селена и Бени са на седмото небе от щастие и с нетърпение очакват да започнат новата глава от съвместния си живот.

Припомняме, че Бланко направи романтично предложение на Гомес през декември 2024 г., а оттогава двамата пазят подробностите около големия ден в тайна.

Само преди дни Бени Бланко гостува в подкаста Therapuss с Джейк Шейн, където разкри, че заради натоварените си графици двамата все още не са имали възможност да планират всичко до най-малкия детайл.

"Работихме неуморно – след годежа снимахме музикални видеа, после дойдоха празниците, а след това отново се потопихме в работа", сподели продуцентът.