Дженифър Лопес: Приключих с браковете! (ВИДЕО)

Дженифър Лопес за пореден път доказа, че не се страхува да бъде откровена пред феновете си. По време на концерт от турнето ѝ Up All Night в Испания, 55-годишната суперзвезда направи изненадващо изказване относно личния си живот, с което предизвика буря в социалните мрежи.

Докато изпълняваше един от най-големите си хитове – On the Floor, Лопес забеляза табела в публиката с надпис: „Джей Ло, омъжи се за мен?“. След като го прочете на глас, тя не се поколеба да даде директен отговор:

„Мисля, че съм приключила с това. Опитах няколко пъти,“ заяви тя с усмивка.

Коментарът ѝ моментално се разпространи из социалните мрежи, където феновете я похвалиха за честността и самоиронията.

„Толкова е истинска,“ написа един потребител.

„Много е забавна – точно заради това я обожавам!“ добави друг.

„Изкуството да се шегуваш със себе си и да не взимаш всичко толкова насериозно“, отбелязаха в един от най-харесваните коментари.

