Гуинет Полтроу разкри защо са се разделили с Бен Афлек - въпреки "добрия секс"

Гуинет Полтроу открито намекна, че изневяра е една от причините за края на връзката ѝ с Бен Афлек. Актрисата, която никога не е бягала от темите табу, дори признава, че е обичала секса с актьора, въпреки че отношенията им не издържали изпитанията на времето.

Разкритието идва от предстоящата биографична книга “Gwyneth: The Biography” от журналистката Ейми Одел. В нея се разказва за бурния романс между двете холивудски звезди, продължил от 1997 до 2000 г. Според откъс, публикуван от People, Полтроу и Афлек са имали силна физическа връзка, но неговите "саморазрушителни импулси" – включително предполагаема изневяра – са допринесли за разпада на отношенията им.

След раздялата, Полтроу е била категорична в коментарите си:

„Обичам мъжете, въпреки че са лъжливи, изневеряващи боклуци,“ твърди Одел, цитирайки думите на актрисата.

Why Gwyneth Paltrow and Ben Affleck's Romance Imploded 28 Years Ago Despite Their Undeniable 'Physical Chemistry' (Exclusive) https://t.co/Xlx4P8zjg3

По време на връзката си с Афлек, който тогава се е борил с алкохолна зависимост и пристрастяване към хазарта, Полтроу била привлечена от неговия интелект. Но приятелите ѝ не били толкова очаровани – според източници, той често пренебрегвал вниманието ѝ и предпочитал видео игри и мъжка компания пред романтика.

И все пак, Полтроу никога не е крила удоволствието си от интимната им връзка. В книгата се твърди, че тя дори споделила с близкия си приятел и гримьор Кевин Окоин детайли от сексуалния си живот с Афлек, казвайки, че обожава определени негови умения в леглото.

През годините Полтроу е говорила открито за връзката си с Афлек. През 2015 г. тя заяви пред Хауърд Стърн, че по онова време той просто не е бил готов за сериозна връзка.

„Мисля, че родителите ми го харесваха – умен, талантлив и много забавен, но не беше в състояние да има сериозна приятелка,“ каза тогава актрисата.

Why Gwyneth Paltrow and Ben Affleck’s romance imploded despite her ‘love’ of his bedroom skills https://t.co/HPvbIh3jhd pic.twitter.com/mTbYJRXZJe