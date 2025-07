19-годишна роди в автобус и изхвърли новороденото през прозореца

Ужасяващ случай потресе индийския щат Махаращра, след като 19-годишна жена роди по време на пътуване с нощен автобус и заедно с мъж, представящ се за неин съпруг, изхвърли новороденото бебе през прозореца. Инцидентът се е случил около 6:30 ч. сутринта във вторник, в района Парбхани, съобщиха местните власти.

Жената, идентифицирана като Ритика Дере, пътувала от Пуна към Парбхани с автобус, придружавана от мъж на име Алтаф Шейх. По време на пътуването, на пътя Патри-Селу, Ритика получила родилни болки и родила момченце в автобуса.

Според полицията, малко след раждането, двойката увила бебето в парче плат и го изхвърлила през прозореца на движещия се автобус. Шофьорът на превозното средство забелязал, че нещо е изхвърлено и попитал двойката какво се е случило. Шейх му обяснил, че съпругата му повърнала заради неразположение по време на пътуване.

Истината обаче излязла наяве благодарение на бдителен минувач, който забелязал подозрителен вързан плат на пътя, веднага се приближил и открил в него новородено бебе. Той незабавно подал сигнал на телефона за спешна помощ.

Woman gives birth on moving bus, throws newborn out of window; baby di*s 💔

The 19-year-old woman, identified as RITIKA DHERE, was travelling from #Pune to #Parbhani with ALTAF SHAIKH, who claimed to be her husband, aboard a sleeper coach operated by Sant Prayag Travels. pic.twitter.com/B95JrYoOCb