Членовете на алтернативната рок група Jane's Addiction заведоха взаимни съдебни дела в сряда заради сбиването на сцената между певеца Пери Фарел и китариста Дейв Наваро по време на концерт в Бостън миналата година, довело до отмяната на останалата част от турнето им и на планирания албум, пише Асошиейтед прес, цитирана от БТА.



Наваро, барабанистът Стивън Пъркинс и басистът Ерик Ейвъри заведоха дело срещу Фарел във Върховния съд на Лос Анджелис, като искат най-малко 10 милиона щатски долара, твърдейки, че поведението на Фарел по време на турнето е варирало от непредсказуемо до неконтролируемо, като е достигнало кулминация в нападението, при което Пери удря Наваро както на сцената, така и зад кулисите.



„С поредица от бързи удари той сам унищожи името, репутацията, търговската марка и жизнеспособността на групата и на тези, които я създадоха“, се казва в исковата молба.

Фарeл и съпругата му Ети Лау обаче също заведоха дело срещу тримата музиканти от групата в същия съд в сряда, обвинявайки ги за конфликта и насилието.

