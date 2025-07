Том Круз и Ана де Армас отново разпалиха слуховете, че са двойка (СНИМКА)

Холивудските звезди Том Круз и Ана де Армас бяха заснети по време на частна почивка в Испания, където се наслаждаваха на разходка с лодка, предаде Пейдж Сикс.

37-годишната кубинска актриса бе облечена в ефирна бяла рокля с дължина до прасеца, докато звездата от "Мисията невъзможна", на 63 години, носеше светлосиня риза с дълъг ръкав. И двамата прикриваха погледите си с федори, докато се наслаждаваха на слънчевите лъчи.

На една от снимките де Армас кротко се е настанила срещу Круз върху пуф, като разкрива част от крака си. На други кадри се вижда как тя се разхожда из лодката, докато той остава седнал, вглъбен в телефона си.

NEW

Tom Cruise and Ana de Armas sailing together on Menorca.#TomCruise#AnadeArmas pic.twitter.com/AtKF3ZbAtR