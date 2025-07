След принц Андрю обвиниха още един член на кралското семейство в педофилия

Скандалите, свързани с британското кралско семейство, отново са във фокуса на общественото внимание. Само няколко години след като името на принц Андрю беше замесено в разследването по делото срещу Джефри Епстийн, нови тревожни обвинения в сексуално насилие над деца разтърсиха имиджа на монархията и на най-висшите кръгове на британската аристокрация.

В центъра на най-новите разкрития е името на лорд Луис Маунтбатън – известен с прякора си Дики, чичо на принц Филип и близък до самата кралица Елизабет II. Това става ясно от новата книга „Kincora: Срамът на Великобритания – Маунтбатън, MI5, скандалът със сексуалното насилие в дома на момчетата от Белфаст и британското прикриване“ на журналиста Крис Мур. В нея се съдържат свидетелства на четирима бивши обитатели на дома за момчета „Кинкора“ в Белфаст, които твърдят, че Маунтбатън е извършвал сексуални посегателства над деца, някои от които на едва 11 години, през 1977 г.

