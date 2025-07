Откриха мъртва братовчедка на принцовете Хари и Уилям

20-годишната Рози Роуч, далечна племенница на принцовете Уилям и Хари — внучка на братовчеда на принцеса Даяна, беше намерена мъртва в дома си в Нортън, графство Уилтшър, на 14 юли 2025 г. Трагедията потресе кралската фамилия и обществеността.

Нейната майка и сестра открили тялото ѝ, в близост до което имало огнестрелно оръжие, но полицията заяви, че няма индикации за външна намеса, пише The Sun. Започнато е разследване от съда в Уилтшър и Свиндън.

В некролога семейството са я описали като „любима дъщеря, невероятна сестра и внучка“, добавяйки, че погребението ще бъде частно, а по-късно ще има и обществена мемориална служба.

