Лорън Санчес събра погледите в прозрачна рокля с животински принт (СНИМКИ)

Лорън Санчес отново прикова погледите към себе си, появявайки се в Сен Тропе с дръзка визия. Половинката на Джеф Безос избра за излизането си в сряда вечер полупрозрачна черна рокля с животински принт, която подчертаваше изваяната ѝ фигура. Санчес, известна с отличния си усет към модата, заложи на минималистични аксесоари – само златна гривна на лявата ръка и брачната си халка, които допълваха изисканата ѝ визия. Стайлингът беше завършен с елегантни черни сандали с отворени пръсти.

По време на разходката си Санчес държеше за ръка съпруга си Джеф Безос, който бе заложил на тъмносиня кадифена риза с къс ръкав и черни дънки.

След бляскавата си сватба във Венеция миналия месец двойката продължава да обикаля Европа. Само преди дни Лорън Санчес зашемети присъстващите на Hotel du Cap-Eden-Roc в Кап д’Антиб с винтидж рокля с гол гръб на Роберто Кавали, комбинирана с изключително рядка мини чанта Dior на стойност над 15 000 долара. Сред колекцията ѝ от луксозни аксесоари бе забелязана и изключително рядката чанта Hermès Kelly Midas, оценявана на четвърт милион долара.

