"Загубих най-добрия приятел, когото някога съм имала": Кели Озбърн скърби за баща си

Кели Озбърн, позната на милиони зрители от семейното риалити шоу на MTV „The Osbournes“, сподели съкрушителното си послание след смъртта на баща си — легендарния рок музикант Ози Озбърн, предаде Пейдж Сикс.

В емоционална публикация в своя профил в Instagram Stories, 40-годишната риалити звезда написа: „Чувствам се нещастна. Толкова съм тъжна“, придружено от счупено сърце. Тя също цитира текста от песента на Black Sabbath „Changes“, която изпълни в дует с Ози през 2003 г.: „Загубих най-добрия приятел, когото някога съм имала.“

Песента „Changes“, написана от Ози и останалите членове на Black Sabbath, излиза за първи път през 1972 г., а над три десетилетия по-късно баща и дъщеря записват съвместна версия с променен текст. Смъртта на легендарния музикант настъпи на 76-годишна възраст, потвърди неговото семейство.

„С тъга, която думите не могат да изразят, съобщаваме, че нашият обичан Ози Озбърн почина тази сутрин,“ се казва в официалното изявление. „Той беше заобиколен от семейството си и от любов. Молим всички да уважат личното пространство на семейството ни в този момент. Шарън, Джак, Кели, Ейми и Луис.“

Кели, която е сгодена за музиканта Сид Уилсън, преживя емоционален момент, когато баща ѝ изнесе прощалния си концерт с Black Sabbath на 5 юли. Тя публикува снимки и видеа от събитието с думите: „Баща ми получи своя момент под прожекторите! Той успя да каже „благодаря“ и „сбогом“ по най-красивия начин!“

Kelly Osbourne breaks silence on dad Ozzy’s death at 76: ‘I lost the best friend I ever had’ https://t.co/aho47El6tK pic.twitter.com/FiwkqYU5lP