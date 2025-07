„Изключително щастлив“: Брадли Купър ще предложи брак на Джиджи Хадид

Горещата двойка на Холивуд, супермоделът Джиджи Хадид и актьорът Брадли Купър, са на път да направят следващата голяма крачка в отношенията си, разкрива източник на Page Six. Според близки до двойката, Купър дори обмисля брак и още едно дете с Джиджи.

„Възможно е съвсем скоро да ѝ предложи брак“, споделя източникът.

Звездата от „Последният ергенски запой“, който наскоро навърши 50, и 30-годишната Хадид, за първи път предизвикаха слухове за романтична връзка през октомври 2023 г., когато бяха заснети на вечеря в любимия на знаменитостите ресторант Via Carota в нюйоркския квартал Уест Вилидж. Оттогава връзката им се развива все по-сериозно.

Двамата вече мислят и за общо семейство. „Имат обща представа за съвместен живот, в който да обединят дъщерите си и евентуално да имат и свои деца“, разкрива още източникът.

‘Incredibly happy’ Bradley Cooper wants to propose to Gigi Hadid: source https://t.co/tcczbZrx5F pic.twitter.com/t94KGik8VP