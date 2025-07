Том Круз и Ана де Армас се забавляват на концерт на Oasis в Лондон

Том Круз и Ана де Армас отново привлякоха вниманието, след като бяха засечени в доста интимна атмосфера по време на концерт на легендарната група Oasis в Лондон през уикенда.

Двамата звездни актьори бяха уловени да танцуват заедно на хитовете на Oasis. На видео, публикувано от английския продуцент и диджей Голди в Instagram, Круз се вижда как посяга към ръката на своята предполагаема нова любима. Концертът се проведе на митичния стадион „Уембли“, а актьорът от „Топ Гън“ не криеше доброто си настроение, позирайки за усмихнато селфи с диджей Голди по време на шоуто.

Въпреки че представители на двамата отказаха коментар по повод слуховете, че между тях има нещо повече от приятелство, засега Том Круз и Ана де Армас не са потвърдили официално връзката си. През последните месеци обаче, двойката многократно бе забелязвана на романтични срещи, което разпали още повече спекулациите.

Tom and Ana's behavior in the stadium was embarrassing, they went their separate ways at the heliport (ridiculous). Tom should behave like a normal 63-year-old would! Set the record straight! And: We think Tom Cruise fans don't care about this shit at all. #TomCruise pic.twitter.com/5P3VsRjUsl