След противоречива реклама: Белият дом защити Сидни Суини

Белият дом нарече „възмущението на либералите“ от реклама на марката дънки American Eagle с участието на актрисата Сидни Суини „идиотско“ и „причина американците да гласуват за Тръмп“.

Мениджърът по комуникации на Белия дом, Стивън Чънг, остро разкритикува реакцията на левицата спрямо рекламния клип с надпис: „Sydney Sweeney has great jeans“ („Сидни Суини има страхотни дънки“), игра на думи с „genes“ (гени). Това предизвика остро недоволство от някои либерални кръгове, които упрекнаха кампанията в прославяне на бялата раса и на слабото телосложение, каквото има актрисата.

„Поредната проява на неудържимата cancel култура“, написа Чънг в платформата X. „Този извратен, идиотски и ограничен либерален начин на мислене е една от основните причини, поради които американците гласуваха така през 2024 година. Те вече са до гуша в тази глупост.“

Do the angry liberal women losing their minds over this realize half the ads in the 80s and 90s looked just like it?



Overt heterosexuality was still allowed back then. #SydneySweeney pic.twitter.com/wd7g3fesmN