Учени в Южна Африка се борят с бракониерите на носорози с помощта на радиоактивни изотопи (ВИДЕО)

Университетът на Уитуотърсранд в Южна Африка започна програма, насочена срещу бракониерството, като инжектира роговете на носорози с радиоактивни изотопи, които са безвредни за животните, но могат да бъдат открити от митнически служители, съобщи Асошиейтед прес.

В проекта, в който са включени и експерти по ядрена енергия и природозащитници, на пет носорога са поставени изотопи, като от университета се надяват това да е начало на масово инжектиране на намаляващата популация от носорози, допълва БТА.

