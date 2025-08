88-годишен руснак се самоуби случайно със самоделен хеликоптер (ВИДЕО 18+)

Осемдесет и осем годишен руски авиатор любител загина при опит за излитане със самоделния си хеликоптер, съобщават руски и международни източници. Владимир Трапезников, добре познат сред жителите на Омутнинския район, е провеждал демонстрационен полет със своята самостоятелно построена машина в четвъртък, информира CNN, позовавайки се на официални съобщения на руските власти.

По данни на Транспортната прокуратура за Приволжския район, по време на стартирането на двигателя и при нарастване на мощността, основните витла на хеликоптера са се отделили от конструкцията, което е довело до сериозни наранявания на пилота, докато машината още е била на земята. Трапезников е откаран в районната болница на Омутнинск с травми, причинени от пропелера, където по-късно е починал.

Владимир Трапезников е работил като шофьор в дърводобивна компания, но е бил широко познат в района със страстта си към летателната техника. През 1985 година той успешно излита и каца с построен от него самолет, което му носи участие в кратък филм и телевизионни репортажи.

В продължение на десетилетия Трапезников е създал общо пет летателни апарата, сред които и хеликоптерът, причинил трагичния инцидент. Местните медии и източници като РИА Новости и „Известия“ потвърждават, че той е оставил траен спомен сред жителите на Омутнинск с изобретателността и отдадеността си към авиационното хоби. Разследването на случая се води от руските авиационни и транспортни власти.

