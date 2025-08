Принц Хари и принц Андрю са се сбили заради Меган Маркъл?

Принц Хари опроверга твърденията за физически сблъсък с чичо си, принц Андрю, и за обидни коментари относно съпругата му Меган Маркъл.

В официално изявление до Us Weekly говорител на Хари заяви, че „нито едно от тези неща не е вярно“, като подчерта, че между принц Андрю и принц Хари никога не е имало физическа разправа, нито пък Андрю е правил подобни изказвания по адрес на херцогинята на Съсекс.

Отговорът на принц Хари идва само ден след публикацията на Daily Mail, в която беше цитиран откъс от новата книга на биографа Андрю Лауни „Entitled: The Rise and Fall of the House of York“. В пасажа се твърдеше, че през 2013 г. на семейно събитие между принц Андрю и херцога на Съсекс е избухнал „разгорещен спор“, довел до физическа саморазправа, като Андрю бил с окървавено лице. Книгата съдържа още твърдения, че принц Андрю, който в последните години е изолиран от кралското семейство поради предполагаеми връзки с Джефри Епстийн, е предрекъл бърз край на брака между Хари и Меган, определяйки Маркъл като „опортюнистка“.

Скандалните твърдения се появяват на фона на продължаващо напрежение между херцозите на Съсекс и други членове на кралското семейство. След бляскавата им сватба през 2018 г., Хари и Меган се отказаха от официалните си ангажименти като членове на кралското семейство през 2020 г. и се преместиха да живеят в Монтесито, Калифорния, където отглеждат децата си Арчи и Лилибет.

През 2021 г. двойката даде широкообсъждано интервю пред Опра Уинфри, а през 2023 г. принц Хари публикува мемоарите си „Spare“, където разкрива за инцидент с брат си, принц Уилям, който ескалирал до физическа разправа заради коментари по адрес на Меган Маркъл.

Въпреки семейното напрежение, според информация на Daily Mail, през юли в Лондон е проведена неофициална среща между представители на крал Чарлз III и херцога на Съсекс, определена като „тайна среща за мир“. Според източник на изданието, срещата е била първа стъпка към помирение, като каналът за комуникация между страните е отворен за първи път от години. В резултат на разговора, принц Хари се е съгласил да споделя официалния си график с кралското семейство, включително с принц Уилям и краля, в опит да тушира спекулациите за напрежение и конкуренция.

В същото време, херцозите на Съсекс продължават с обичайния си начин на живот в Калифорния и бяха забелязани по време на семейна разходка на плажа в Карпинтерия, като медийните публикации отбелязват видимо спокойствие и удовлетвореност на двойката.