Мъж почина след падане на концерт на "Оейзис" в Лондон

Групата "Оейзис" съобщи, че членовете ѝ са "шокирани и натъжени", след като мъж е паднал смъртоносно по време на концерта им на стадион "Уембли" в Лондон, съобщи Асошиейтед прес, предава БТА.

Полицията съобщи, че полицаи и парамедици са се отзовали на съобщения за пострадал човек малко преди 21:30 в събота вечерта.

Oasis fan plunges to his death during Wembley gig as witness reveals horror pic.twitter.com/koSNH1dcPH