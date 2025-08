Бруклин и Никола Пелц Бекъм подновиха брачните си обети

Бруклин Бекъм и Никола Пелтц-Бекъм отново си казаха „Да“. Звездната двойка поднови брачните си обети на 2 август, за да отбележи любовта и отдадеността, които двамата са изградили през годините.

„Събитието е в чест на отдадеността, която са изградили през годините“, споделя близък до семейството източник пред People.

От първа среща до семейно щастие

26-годишният Бруклин и 30-годишната актриса от „Бейтс Мотел“ Никола, се срещат още през октомври 2019 г., а през януари 2020-а официално обявявиха любовта си в Instagram. Само седем месеца по-късно Бруклин предложи брак на Никола.

Three years after getting married in April 2022, E! news can confirm Brooklyn Beckham and Nicola Peltz-Beckham renewed their vows on Saturday August 2. This comes amid multiple rumors of an alleged rift between the two and the rest of the Beckham family. https://t.co/aaXAb1YsaG pic.twitter.com/025W0uDsPw