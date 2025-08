Марта Стюарт отбеляза 84-ия си рожден ден и обеща голяма изненада за феновете

Известната американска икона Марта Стюарт посрещна 84-ия си рожден ден в неделя и загатна, че подготвя нещо специално за милионите си фенове.

Празникът на Стюарт премина в уютна и непринудена обстановка. В социалните мрежи тя сподели трогателен момент с внучката си Джуд – 14-годишната дъщеря на Алексис Стюарт. Двете се наслаждаваха на изискана вечеря с морски деликатеси в любим ресторант, а усмивките им озариха кадъра, който бързо обиколи социалните мрежи. Марта не пропусна да отбележи и 13-годишния си внук Труман, с което подчерта колко важно е семейството за нея.

В поредица от сторита, Стюарт показа и началото на празненството – две коктейлни чаши и надпис „Celebration Begins!!!!“, с което даде старт на веселието.

