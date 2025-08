Доналд Тръмп посече Тейлър Суифт, има си нова руса любимка - Сидни Суини

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съвсем открито похвали актрисата Сидни Суини за рекламната ѝ кампания с марката American Eagle и едновременно с това отправи обиден коментар към попзвездата Тейлър Суифт.

В публикация в Truth Social Тръмп заяви, че Суини е „най-горещото нещо в момента“ и определи рекламата ѝ за American Eagle като изключително успешна, твърдейки, че дънките на марката „летят от рафтовете“. Държавният глава специално отбеляза факта, че Суини е регистриран републиканец и я поздрави с призива „Давай, Сидни!“ По-рано, по време на среща с журналисти, Доналд Тръмп научи от един от репортерите за политическите пристрастия на актрисата и остана крайно доволен, като дори заяви, че сега я харесва още повече.

🚨 LMAO! President Trump’s reaction to Sydney Sweeney being a registered Republican is GOLDEN



“Oh, now I love her ad...If she is a registered Republican, I think her ad is fantastic.” 🤣🔥 pic.twitter.com/dX7bvfVqg8