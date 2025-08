Руска инфлуенсърка си счупи гръбнака в опит да имитира Ники Минаж (ВИДЕО)

Оказва се, че наистина не е лесно да се поставиш на мястото на друг. Инфлуенсърка и майка получи гръбначна травма, след като опита да се включи във вирусното предизвикателство с токчета, вдъхновено от Ники Минаж, което набира популярност в TikTok през последните седмици.

В публикуван клип в Instagram Мариана Васиук се вижда как балансира върху кутия бебешко мляко на прах, поставено върху тенджера, обута с високи токчета. Докато тя се опитва да се задържи на кухненския плот, човек до нея ѝ държи ръката. В момента, в който Васиук пуска ръката и се опитва сама да се балансира, тенджерата се плъзва и тя пада назад от плота.

Впоследствие инфлуенсърката изтри публикацията си, но в първоначалния текст към видеото уточнява, че е получила компресионна флексионна фрактура на гръбначния стълб. "Ирония? Карма? Или просто животът, който винаги ни подлага на изпитание в най-неочаквания момент," пише тя с известна доза самоирония.

Трендът е вдъхновен от емблематична поза на рапърката Ники Минаж от клипа към песента "High School" от 2013 г. с участието на Lil Wayne, където Минаж балансира на високи токчета до басейн. В последно време предизвикателството се разпространи в TikTok, като хиляди потребители демонстрират умения да пазят равновесие върху различни нестандартни предмети.

The #NickiMinajChallenge jumped from 11.6M to 40.8M views in less than 24 hours on Tik Tok 📈 Top 35 trending topic on the platform. pic.twitter.com/t5kw2fu1R4