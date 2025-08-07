Новини
Любопитно »
Щракнаха по черни бикини 51-годишната Мел Си в Ибиса ВИДЕО

7 Август, 2025 06:11, обновена 7 Август, 2025 06:20 967 6

  • мел си-
  • ибиса-
  • бански

Бившата участничка в поп групата Spice Girls релаксираше в прочутия курорт заедно с приятеля си Крис Дингуол

Щракнаха по черни бикини 51-годишната Мел Си в Ибиса ВИДЕО - 1
Снимка: @melaniecmusic
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившата участничка в поп групата Spice Girls Мелани Джейн Чизхолм, по-известна като Мелани Си или Мел Си, беше заснета, докато релаксира на плажа, а снимките бяха публикувани от Page Six.

Папараците заснеха 51-годишната певица с любимия ѝ, модела Крис Дингуол, в Ибиса. Звездата беше по черен бански, без грим и бижута, спуснала свободно косите си.

Публикуваните кадри показват множество татуировки по тялото на Мел Си.


Испания
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дядо Стою

    2 0 Отговор
    Ух., жено мъжка! Ама каква преса вади на 51 години ...

    06:28 07.08.2025

  • 3 Дуньо простия

    1 0 Отговор
    От тази само как пръска... мъжественост. Княгинята, репи да яде.

    06:42 07.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 хаха

    0 0 Отговор
    Първо с тия мускули мяза на мъж повече. Второ средностатистическо момиче на 20-25 я минава по привлекателност в пъти. Не знам защо са тези излагации на 50 да се промотират все едно са топ красавиците. Наоми Кембъл на 20 не е Наоми на 50, Памела Андерсън сега е вече баба в лицето. Старостта никога не е била привлекателна като младостта. Затова и моделите някак си на 30-35 се пенсионират или хонорарите им рязко падат и вече снимките им са само в такива статии и каталози за пенсионерки.

    06:45 07.08.2025