Щракнаха по черни бикини 51-годишната Мел Си в Ибиса ВИДЕО

Бившата участничка в поп групата Spice Girls Мелани Джейн Чизхолм, по-известна като Мелани Си или Мел Си, беше заснета, докато релаксира на плажа, а снимките бяха публикувани от Page Six.
Папараците заснеха 51-годишната певица с любимия ѝ, модела Крис Дингуол, в Ибиса. Звездата беше по черен бански, без грим и бижута, спуснала свободно косите си.
Публикуваните кадри показват множество татуировки по тялото на Мел Си.
