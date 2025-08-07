Рецепта на деня: Пълнено свинско руло със сини сливи

Необходими продукти:
- свинско филе - 600 г;
- сушени сини сливи - 100 г;
- ябълка - 1 бр.;
- ром - 120 мл;
- сол и млян черен пипер на вкус;
- масло - 50 г;
- олио (зехтин) - 2-3 с. л.;
- бульон - 1 ч. ч. от кубче;
- нишесте - 2 с. л.;
- сметана (готварска или заквасена).
Начин на приготвяне:
Разрежете филето по дължина и го начукайте с чукче за месо. Сините сливи накиснете в рома, извадете костилките и нарежете сливите на ивички.
Обелете ябълката, нарежете я на тънки резенчета и ги полейте с рома, в който са киснали сливите.
Натрийте филето със сол и пипер отвън и отвътре и по дължина в средата му наредете сливите, отцедените ябълки и бучици масло.
Навийте на стегнато руло и го привържете с конец. Полученото руло изпържете от всички страни в загрятото олио.
Сипете бульона и го оставете на тих огън да къкри до омекване на месото. При необходимост доливайте по малко бульон.
Извадете рулото, а в соса от тавичката сипете разтвореното в малко студена вода нишесте. Разбъркайте, подправете на вкус и прибавете сметаната. Оставете я за 1-2 минути на тих огън.
Освободете рулото от конеца и полейте с получения сос. Поднесете с картофено пюре или задушен в масло ориз, пише struma.bg.
