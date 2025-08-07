Новини
Рецепта на деня: Пълнено свинско руло със сини сливи
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Пълнено свинско руло със сини сливи

7 Август, 2025

Апетитно ястие, подходящо и за гости

Рецепта на деня: Пълнено свинско руло със сини сливи - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • свинско филе - 600 г;
  • сушени сини сливи - 100 г;
  • ябълка - 1 бр.;
  • ром - 120 мл;
  • сол и млян черен пипер на вкус;
  • масло - 50 г;
  • олио (зехтин) - 2-3 с. л.;
  • бульон - 1 ч. ч. от кубче;
  • нишесте - 2 с. л.;
  • сметана (готварска или заквасена).

Начин на приготвяне:

Разрежете филето по дължина и го начукайте с чукче за месо. Сините сливи накиснете в рома, извадете костилките и нарежете сливите на ивички.
Обелете ябълката, нарежете я на тънки резенчета и ги полейте с рома, в който са киснали сливите.
Натрийте филето със сол и пипер отвън и отвътре и по дължина в средата му наредете сливите, отцедените ябълки и бучици масло.
Навийте на стегнато руло и го привържете с конец. Полученото руло изпържете от всички страни в загрятото олио.
Сипете бульона и го оставете на тих огън да къкри до омекване на месото. При необходимост доливайте по малко бульон.
Извадете рулото, а в соса от тавичката сипете разтвореното в малко студена вода нишесте. Разбъркайте, подправете на вкус и прибавете сметаната. Оставете я за 1-2 минути на тих огън.
Освободете рулото от конеца и полейте с получения сос. Поднесете с картофено пюре или задушен в масло ориз, пише struma.bg.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    3 3 Отговор
    Месо с ябълки и сини сливи - извратено !

    10:08 07.08.2025

  • 2 Една жена

    3 1 Отговор
    Изглежда апетитно. Но аз готвя не свинско, а телешко със сини сливи - класика в жанра! )

    10:20 07.08.2025

  • 3 Копанар от Козлодуй

    1 1 Отговор
    Мен всяка вечер ме пълнят там на дувара бай Амет чобанина и Мюмюн козаря и Стамат магаренцето, Иван нересчето, Данчо пръченцето, Стоян папурчето и 40-римляни от Лом.Ø60ми стана галъбарника ми..

    10:26 07.08.2025