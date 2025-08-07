На 55 г. Койна Русева показа завидна фигура на плажа (СНИМКИ)

Койна Русева за пореден път доказа, че истинската класа и красота не са ограничено от възрастта.

55-годишната актриса, добре позната на българската публика със своите ярки роли в киното, телевизията и театъра и хипнотизиращи сини очи, показа, че самочувствието и стилът могат да бъдат неподвластни на времето.

Звездата сподели в профилите си в социалните мрежи импровизирана фотосесия от плажа, на която позира по ефектен син бански с висока талия. Краткият надпис към кадрите – „Земноводно“ – говори повече от всякакви излишни обяснения и придава артистичен нюанс на снимките, които преспокойно могат да бъдат и за модно издание. От кадрите на Койна Русева става ясно, че тя си почива някъде в чужбина - най-вероятно в южната ни съседка Гърция, както стана модерно през последните години, но тя самата не уточнява къде се намира. Има си и компания - вярната ѝ немска овчарка Кай.

Реакциите не закъсняха. Феновете на актрисата я засипаха с комплименти и ентусиазирани коментари. „Номер 1 си, Койна. 20-годишни да ядат пасти пред тебе“, „Зашеметяваща!“ и „Невероятна!“ са само част от десетките послания на възхитени приятели и последователи.