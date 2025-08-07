Новини
Любопитно »
На 55 г. Койна Русева показа завидна фигура на плажа (СНИМКИ)

На 55 г. Койна Русева показа завидна фигура на плажа (СНИМКИ)

7 Август, 2025 10:58 2 274 27

  • койна русева-
  • актриса-
  • плаж-
  • бански-
  • фигура-
  • тяло

Актрисата се осмели и да заголи дупе за онлайн аудиторията си

На 55 г. Койна Русева показа завидна фигура на плажа (СНИМКИ) - 1
Снимка: Facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Койна Русева за пореден път доказа, че истинската класа и красота не са ограничено от възрастта.

55-годишната актриса, добре позната на българската публика със своите ярки роли в киното, телевизията и театъра и хипнотизиращи сини очи, показа, че самочувствието и стилът могат да бъдат неподвластни на времето.

Звездата сподели в профилите си в социалните мрежи импровизирана фотосесия от плажа, на която позира по ефектен син бански с висока талия. Краткият надпис към кадрите – „Земноводно“ – говори повече от всякакви излишни обяснения и придава артистичен нюанс на снимките, които преспокойно могат да бъдат и за модно издание. От кадрите на Койна Русева става ясно, че тя си почива някъде в чужбина - най-вероятно в южната ни съседка Гърция, както стана модерно през последните години, но тя самата не уточнява къде се намира. Има си и компания - вярната ѝ немска овчарка Кай.

Реакциите не закъсняха. Феновете на актрисата я засипаха с комплименти и ентусиазирани коментари. „Номер 1 си, Койна. 20-годишни да ядат пасти пред тебе“, „Зашеметяваща!“ и „Невероятна!“ са само част от десетките послания на възхитени приятели и последователи.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мда-даааааа

    8 4 Отговор
    Двойна Пусива.

    10:59 07.08.2025

  • 2 да ти кажа

    16 12 Отговор
    Е, не нема що....отврат!

    Коментиран от #4

    11:02 07.08.2025

  • 3 мнение

    29 7 Отговор
    Като дойде лято и като почнат да "палят" мрежата със снимки и бански. Всяка се заголила и е неповторима, а всъщност всичко е едно и също. Тази жена на 55 на е отива на годините да се заголва като двадесет годишна. Ако на 55 години няма с какво друго да се похвали, освен с голотия, то нещата са много зле.

    Коментиран от #6, #13

    11:11 07.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Абе

    12 2 Отговор
    Баба Койна ша я хойна.

    11:24 07.08.2025

  • 6 Абе

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "мнение":

    Бааа, тоа къв пуритан се извъди.

    Коментиран от #8

    11:26 07.08.2025

  • 7 СМЕХОРИИ 1

    12 5 Отговор
    55 годишна... баба казваше и праз да си затъкне отзад, годините си личат
    А всъщност, коя беше тази...

    11:26 07.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Факт

    9 6 Отговор
    Бабичка

    Коментиран от #14

    11:32 07.08.2025

  • 10 Май

    7 4 Отговор
    Минава последния влак

    11:33 07.08.2025

  • 11 Тошко

    4 0 Отговор
    На младите пенсионери поне 6000 лева пенсията да направят. Иначе ще избягат в Италия.

    11:35 07.08.2025

  • 12 Анонимен

    3 0 Отговор
    Ние сме по-хубави! Без да обиждаме някого.

    11:37 07.08.2025

  • 13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "мнение":

    Кой-на я знае цяла България,
    а теб Кой, ни-Кой ❗
    И като е над 50, какво 🤔
    да не ходи на плаж 🤔
    или да ходи забулена като в СА❓

    11:38 07.08.2025

  • 14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Факт":

    Няма да останеш вечно в ШЕСТИ клас ,
    да си го знаеш❗

    Коментиран от #15

    11:40 07.08.2025

  • 15 Омуртаг

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Човек и добре да живее .... и да не стреска внуците

    Коментиран от #18

    11:45 07.08.2025

  • 16 дедо

    4 3 Отговор
    Тя в кой старчески дом е?

    11:46 07.08.2025

  • 17 Бай Тошо

    8 2 Отговор
    При бай Тошо жените се пенсионираха на 50, мъжете на 52, милиционерите на 35 години.

    11:48 07.08.2025

  • 18 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Омуртаг":

    " .... и нека роденият по-късно, като гледа ... да се гордее!"
    Емил Димитров, Васил Найденов, Георги Паралел..... помним какво са ни оставили, а не с кого са си лягали ❗

    Коментиран от #19

    12:14 07.08.2025

  • 19 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    ...Парцалев...

    12:15 07.08.2025

  • 20 Някой

    3 1 Отговор
    Когато легнеш по гръб, не си личи толкова шкембето, което реално има.

    12:19 07.08.2025

  • 21 Чудя се

    3 0 Отговор
    Тая пък кой я извади от нафталина..???

    12:21 07.08.2025

  • 22 Стара скумрия

    5 0 Отговор
    Дърта,дърта,ама ще скрие пърта...

    12:22 07.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Месарят/Льо Буше

    4 0 Отговор
    Кокаляк и кожаляк.

    12:25 07.08.2025

  • 25 Тракиец

    4 0 Отговор
    И кое й е завидното ....? Тяло като на 55 годишна ..

    12:27 07.08.2025

  • 26 Рон Джереми

    2 0 Отговор
    Завидна според Макрон - за мен е незавидна.

    12:33 07.08.2025

  • 27 Фили

    0 0 Отговор
    и тя е омръзнала на някой

    12:45 07.08.2025