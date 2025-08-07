Новини
Любопитно »
Реклама на ZARA бе забранена във Великобритания заради "нездраво слаби модели"

Реклама на ZARA бе забранена във Великобритания заради "нездраво слаби модели"

7 Август, 2025 12:31 394 7

  • zara-
  • мода-
  • реклама-
  • ритейл-
  • дрехи-
  • слаби жени-
  • модел-
  • забрана

Рекламите, които са определени от регулаторния орган за "безотговорни", са премахнати от Zara

Реклама на ZARA бе забранена във Великобритания заради "нездраво слаби модели" - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Два рекламни материала на модния бранд Zara бяха забранени заради използването на модели, които според регулаторния орган във Великобритания изглеждат „нездравословно слаби“.

Британската Агенция за рекламни стандарти (ASA) заяви, че сенките и прибраната назад прическа на една от моделите я карат да изглежда „изпита“, а позата и дълбокото деколте на риза в друга снимка подчертават „стърчащите“ ѝ ключици.

Регулаторът постанови, че тези „безотговорни“ реклами не трябва да се използват в този им вид и Zara трябва да гарантира, че всички бъдещи изображения ще бъдат „подготвяни отговорно“.

Zara вече е премахнала спорните реклами и е предоставила информация, че и двата модела разполагат с медицински удостоверения, доказващи доброто им здравословно състояние по време на фотосесиите.

Двата забранени кадъра преди това са били публикувани в мобилното приложение и на уебсайта на търговеца като част от слайдшоу с изображения на облекла, представени върху и извън моделите.

Едната реклама е за къса рокля, като според ASA сенките създават впечатление, че краката на модела са „осезаемо тънки“. Допълнително, разположението на горната част на ръцете и лакътните стави прави фигурата ѝ „несъразмерна“.

Втората забранена реклама е за риза, а позата на модела поставя акцент върху „стърчащите ключици“, които според регулатора стават „основен акцент“ на изображението.

Модната компания е посочила, че кадрите не са били редактирани, с изключение на „незначителни корекции на осветлението и цветовете“. Според информацията, Zara се придържа към препоръките от доклада Fashioning a Healthy Future, публикуван през 2007 г. от UK Model Health Inquiry, като специално следва трета препоръка, изискваща моделите да предоставят медицинско удостоверение за добро здравословно състояние, издадено от лекари със специализация в разпознаването на хранителни разстройства.

Забраната идва в контекста на аналогични мерки спрямо други търговски марки, чиито реклами с прекалено слаби модели бяха санкционирани през последните месеци.

През юли реклама на Marks & Spencer беше забранена, след като моделът в нея бе определен като „нездравословно слаб“. ASA посочи, че позата и изборът на облекло, включително „големи заострени обувки“, подчертават „тънкостта на краката“, което прави рекламата „безотговорна“.

По-рано тази година и търговската верига Next получи забрана за реклама на сини тесни дънки, като ASA отбеляза, че използваните ъгли на заснемане акцентират върху слабостта на краката на модела. От Next заявиха, че не са съгласни с решението на регулатора и подчертаха, че макар моделът да е слаба, тя има „здраво и тонизирано тяло“.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    4 0 Отговор
    Съгласен съм, че тези "Бухенвалдски манекени" трябва да се забранят...

    12:33 07.08.2025

  • 2 Сила

    2 2 Отговор
    Е нема да стане , свърши моментната слава на дебелаците и "боди позитив " мисленето ...обществата се завръщат към нормалното , естетичното и красивото ...който не му изнася , да се записва в" Живот на кантар " или да спира да се тъпче !!!

    Коментиран от #5, #7

    12:36 07.08.2025

  • 3 Гост

    4 0 Отговор
    Интересно, от ХХХ моделите по 130 кг (като отная от Олимпиадата), дали изискват документ за добро здраве...и дали някой от тях може да си извади по честен начин такъв документ?

    12:36 07.08.2025

  • 4 Факти

    1 2 Отговор
    Да вземат за модел някоя от Палестина. Там слаби жени няма.

    12:37 07.08.2025

  • 5 съвет

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Хапни една пържола, че ще се скършиш!

    12:42 07.08.2025

  • 6 Няма

    1 0 Отговор
    Нищо красиво в крайностите

    12:43 07.08.2025

  • 7 Освен това

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Некрофилията не ни влече.

    12:44 07.08.2025