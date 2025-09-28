Дъщерята на Калин Сърменов изпревари Наоми Кембъл

Дъщерята на актьора и директор на Сатиричния театър Калин Сърменов – Димана, изпревари топмодела Наоми Кембъл.
Това стана по време на ревю в английската столица, а Сърменов се похвали: "Само за информация! Граждани! Димана е пред Наоми Кембъл! (щото питате, ви казвам и показвам) (снощи в Лондон)."
Снимка: Интернет
"Фамилията е на световна сцена“, коментира колежката му Албена Павлова, на което той отвърна: "Сега е мой ред вече“.
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 7 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 все едно
Коментиран от #8
07:37 28.09.2025
2 !!!
07:51 28.09.2025
3 яйла
07:55 28.09.2025
4 Аква
07:58 28.09.2025
5 Всъщност,
07:58 28.09.2025
6 сърма
08:01 28.09.2025
7 Фикус
08:01 28.09.2025
8 аве балък
До коментар #1 от "все едно":лягай си с прасетата щом искаш но не обиждай слабите и красиви жени аз лично тлъсти нехаресвам но не тръбя из нета че били свине!!!
08:03 28.09.2025
9 и по какво я е изпреварила?
08:04 28.09.2025
10 таквизи ми работи
08:05 28.09.2025
11 ООрана държава
08:05 28.09.2025