Новини
Любопитно »
Дъщерята на Калин Сърменов изпревари Наоми Кембъл

Дъщерята на Калин Сърменов изпревари Наоми Кембъл

28 Септември, 2025 07:32 947 11

  • дъщеря-
  • калин сърменов-
  • димана сърменова-
  • наоми кембъл

"Димана е пред Наоми Кембъл!", се похвали Сърменов

Дъщерята на Калин Сърменов изпревари Наоми Кембъл - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Дъщерята на актьора и директор на Сатиричния театър Калин Сърменов – Димана, изпревари топмодела Наоми Кембъл.

Това стана по време на ревю в английската столица, а Сърменов се похвали: "Само за информация! Граждани! Димана е пред Наоми Кембъл! (щото питате, ви казвам и показвам) (снощи в Лондон)."

Дъщерята на Калин Сърменов изпревари Наоми Кембъл
Снимка: Интернет



"Фамилията е на световна сцена“, коментира колежката му Албена Павлова, на което той отвърна: "Сега е мой ред вече“.


Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 все едно

    12 2 Отговор
    Съвременният идеал за женска красота . Анорексичка на тежки наркотици.

    Коментиран от #8

    07:37 28.09.2025

  • 2 !!!

    9 1 Отговор
    Същество с неопределен пол! Това също е на мода.

    07:51 28.09.2025

  • 3 яйла

    3 0 Отговор
    Калин Сърменов на 24-ти септември е участвал в представлението "Вечеря за тъпаци" на димитровградския театър.

    07:55 28.09.2025

  • 4 Аква

    3 0 Отговор
    Не бих се хвалил с тая професия за елитен антураж. Какъв срам за сърменов, че дъщеря му е повече от платена...

    07:58 28.09.2025

  • 5 Всъщност,

    5 1 Отговор
    е доста грозничка.

    07:58 28.09.2025

  • 6 сърма

    1 0 Отговор
    Много боб има да изяде,докато ,ако стигне славата и положението на Наоми Кембъл

    08:01 28.09.2025

  • 7 Фикус

    1 1 Отговор
    Много е слабичко момето,ще го духне някой вятър.

    08:01 28.09.2025

  • 8 аве балък

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "все едно":

    лягай си с прасетата щом искаш но не обиждай слабите и красиви жени аз лично тлъсти нехаресвам но не тръбя из нета че били свине!!!

    08:03 28.09.2025

  • 9 и по какво я е изпреварила?

    0 0 Отговор
    нещо състезание ли е имало ? надбягвания ? кажете защо е пред църната мумуна

    08:04 28.09.2025

  • 10 таквизи ми работи

    0 0 Отговор
    Ще я нося с една ръка.Мъ-дааааа!

    08:05 28.09.2025

  • 11 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Ей че противна гербария

    08:05 28.09.2025