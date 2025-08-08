Филип Киркоров натрупал 502 пътни глоби за 9 години с "Призрака" си (СНИМКИ+ВИДЕО)

"Призрака", както наричат автомобила, притежаван от Филип Киркоров, натрупал 502 глоби за нарушения по пътя.

Това твърди руската преса, цитирана от Телеграф, позовавайки се на официални данни за автоматично маркираните нарушения на колата Rolls-Royce Ghost (призрак) на звездата.

Роденият във Варна певец обаче стриктно си платил всички глоби, които са на стойност над 414 хиляди рубли – около 9317 лева.

Статистиката сочи, че най-много нарушения – точно 410 случая, са за превишена скорост. Освен това, 44 пъти не са спазени знаците и маркировката, 23 пъти паркирането е било на неправилно място. И 3 пъти „призракът“ на Киркоров е преминал на червен светофар. За останалите глоби не се споменава за какви нарушения са. Всичко това е извършено в рамките на 9 години, откакто певецът си купил автомобила. Като се посочва, че в повечето случаи зад волана е бил неговият шофьор, но не се уточнява дали някога е шофирал и самият Киркоров.

Тези данни дадоха повод за дискусия дали глобите не трябва да са съобразени с доходите на собственика, а както е известно богаташът Киркоров има не един скъпарски автомобил и за да е пълен луксът, той винаги си избира уникални поръчкови номера.

Междувременно стана ясно, че Киркоров се снимал в риалити шоу със звезди в Мароко, като той бил в ролята на жокера.