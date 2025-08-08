Новини
Филип Киркоров натрупал 502 пътни глоби за 9 години с "Призрака" си (СНИМКИ+ВИДЕО)

8 Август, 2025 12:57 879 6

Най-много нарушения автомобилът на звездата има за превишена скорост

Филип Киркоров натрупал 502 пътни глоби за 9 години с "Призрака" си (СНИМКИ+ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

"Призрака", както наричат автомобила, притежаван от Филип Киркоров, натрупал 502 глоби за нарушения по пътя.

Това твърди руската преса, цитирана от Телеграф, позовавайки се на официални данни за автоматично маркираните нарушения на колата Rolls-Royce Ghost (призрак) на звездата.

Роденият във Варна певец обаче стриктно си платил всички глоби, които са на стойност над 414 хиляди рубли – около 9317 лева.

@nomerogram У Киркорова даже номера стоят дороже, чем твоя машина. #киркоров#филипкиркоров #авто#тачки ♬ оригинальный звук - НОМЕРОГРАМ

Статистиката сочи, че най-много нарушения – точно 410 случая, са за превишена скорост. Освен това, 44 пъти не са спазени знаците и маркировката, 23 пъти паркирането е било на неправилно място. И 3 пъти „призракът“ на Киркоров е преминал на червен светофар. За останалите глоби не се споменава за какви нарушения са. Всичко това е извършено в рамките на 9 години, откакто певецът си купил автомобила. Като се посочва, че в повечето случаи зад волана е бил неговият шофьор, но не се уточнява дали някога е шофирал и самият Киркоров.

Тези данни дадоха повод за дискусия дали глобите не трябва да са съобразени с доходите на собственика, а както е известно богаташът Киркоров има не един скъпарски автомобил и за да е пълен луксът, той винаги си избира уникални поръчкови номера.

Междувременно стана ясно, че Киркоров се снимал в риалити шоу със звезди в Мароко, като той бил в ролята на жокера.


  • 1 Летописец

    2 2 Отговор
    Филип е страшилище за натовския плъх Зеленски . Киевската хунта го е вписала в списък с най-опасните врагове на украинския режим .

    13:05 08.08.2025

  • 2 Пфу

    4 1 Отговор
    Егати и пеперудата е тоя, грозен, дебел глупак

    13:07 08.08.2025

  • 3 Ко речи?

    1 0 Отговор
    Средно 20 лв. на глоба.

    13:11 08.08.2025

  • 4 Рядко

    3 1 Отговор
    Противна личност

    13:12 08.08.2025

  • 5 Ако

    4 1 Отговор
    Не беше Ала тоя варненскиРом ще ше да пее по сватби и погребения

    13:16 08.08.2025

  • 6 дедо..

    3 1 Отговор
    Голем болгарин-оди по свето и санкций не го ловат

    13:16 08.08.2025