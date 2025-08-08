52-годишната Хайди Клум позира чисто гола и без грим (СНИМКИ)

Хайди Клум продължава да се налага като една от най-смелите и провокативни личности в модната индустрия, като този път за пореден път доказва, че възрастта е просто число. На 52 години, тя позира напълно гола и без грим за новата си фотосесия за френското списание Paris Match. Снимките, които ще бъдат публикувани в последния брой на изданието, са заснети на луксозния остров Сен Барт, където Клум наскоро отпразнува шестата си годишнина от брака с музиканта Том Каулитц.

Освен откровените кадри, супермоделът демонстрира и перфектна физическа форма в два различни модела бикини. Клум, която често е критикувана за смелите си публикации в социалните мрежи, твърди, че не се съобразява с чуждото мнение. В интервюта тя многократно е подчертавала, че сексуалността няма „срок на годност“, като всяка жена има правото да се чувства и изразява свободно, независимо от възрастта.

Хайди Клум е омъжена за 35-годишния китарист на групата Tokio Hotel, Том Каулитц, с когото имат разлика от 17 години. Преди това тя беше омъжена за Рик Пипино и британския певец Сийл, с когото има три деца – синовете Хенри и Йохан, както и дъщеря им Лу. От връзката си с бизнесмена Флавио Бриаторе, Хайди има още една дъщеря – Лени.