Двойка случайно откри холивудска звезда на СНИМКА от сватбата си

8 Август, 2025 15:31 1 421 2

Носителят на Оскар се разхождал най-необезпокояван, докато младоженците си правили снимки в парка

Двойка случайно откри холивудска звезда на СНИМКА от сватбата си - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Известна холивудска звезда беше заснета на фона на сватбена снимка на младоженци. Неочакваното появяване на носителя на Оскар предизвика забавни дискусии в онлайн пространството, след като двойката сподели кадъра. Инцидентната „фотобомба“ бързо стана вирусна в социалната мрежа X, като мнозина я възприеха като перфектен пример за безгрижното отношение на звездата.

На снимката, направена в Сентръл парк в Ню Йорк, се вижда как Кийрън Кълкин, познат с ролята си в хитовите сериали "Наследници" и „The Last of Us“, върви край младоженците, докато те позират за снимката. Снимката, заснета от фотографката Стефани Нару от Бруклин, бе споделена в акаунт на фенове на Кълкин в X.

„Кийрън Кълкин случайно се появи в сватбената фотосесия в Сентръл парк“, гласи постът, който бързо привлече вниманието на почитателите на актьора. Те бяха възхитени да видят звездата от „Сам вкъщи“ (където той си партнира за малко с брат си Маколи Кълкин), който наскоро спечели Оскар за ролята си в „Истинска болка“.

Други пък се пошегуваха с факта, че Кийрън Кълкин гледа директно в камерата. Един фен иронично написа: „Първото правило на актьорската игра е да не гледаш в камерата, а този човек, тъй като е професионалист, гледа точно в нея“. Друг добави: „Като Голямата стъпка е. Обичам го.“ Трети отбеляза: „Ще бъде страхотно изненада, ако се окаже, че някой от тях е негов фен.“

През последните години Кийрън Кълкин е в светлината на прожекторите благодарение на участието си в редица сериали и филми, сред които "Наследници" и „The Last of Us“, както и режисирания от Джеси Айзенберг „Истинска болка“.

В бъдеще той ще участва в адаптация на „Фермата на животните“ на Джордж Оруел в ролята на Квик, както и ще се появи в „Игрите на глада: Изгревът в деня на жътвата“ като Цезар Фликърман. Тази последна роля преди време бе интерпретирана на екрана от Стенли Тучи.


