Двойка случайно откри холивудска звезда на СНИМКА от сватбата си

Известна холивудска звезда беше заснета на фона на сватбена снимка на младоженци. Неочакваното появяване на носителя на Оскар предизвика забавни дискусии в онлайн пространството, след като двойката сподели кадъра. Инцидентната „фотобомба“ бързо стана вирусна в социалната мрежа X, като мнозина я възприеха като перфектен пример за безгрижното отношение на звездата.

На снимката, направена в Сентръл парк в Ню Йорк, се вижда как Кийрън Кълкин, познат с ролята си в хитовите сериали "Наследници" и „The Last of Us“, върви край младоженците, докато те позират за снимката. Снимката, заснета от фотографката Стефани Нару от Бруклин, бе споделена в акаунт на фенове на Кълкин в X.

„Кийрън Кълкин случайно се появи в сватбената фотосесия в Сентръл парк“, гласи постът, който бързо привлече вниманието на почитателите на актьора. Те бяха възхитени да видят звездата от „Сам вкъщи“ (където той си партнира за малко с брат си Маколи Кълкин), който наскоро спечели Оскар за ролята си в „Истинска болка“.

📌Kieran Culkin recently accidentally photobombed a wedding photoshoot in Central Park.

Други пък се пошегуваха с факта, че Кийрън Кълкин гледа директно в камерата. Един фен иронично написа: „Първото правило на актьорската игра е да не гледаш в камерата, а този човек, тъй като е професионалист, гледа точно в нея“. Друг добави: „Като Голямата стъпка е. Обичам го.“ Трети отбеляза: „Ще бъде страхотно изненада, ако се окаже, че някой от тях е негов фен.“

През последните години Кийрън Кълкин е в светлината на прожекторите благодарение на участието си в редица сериали и филми, сред които "Наследници" и „The Last of Us“, както и режисирания от Джеси Айзенберг „Истинска болка“.

В бъдеще той ще участва в адаптация на „Фермата на животните“ на Джордж Оруел в ролята на Квик, както и ще се появи в „Игрите на глада: Изгревът в деня на жътвата“ като Цезар Фликърман. Тази последна роля преди време бе интерпретирана на екрана от Стенли Тучи.