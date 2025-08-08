Деси Цонева се похвали с нова интимна татуировка (СНИМКИ)

Деси Цонева реши да покаже новата си татуировка с горещи кадри от плажа. Този път бившата репортерка избра изключително интимно място – между гърдите си, което провокира множество реакции от страна на последователите ѝ.
Кадрите, в които Цонева позира разголена, за да покаже новото си бодиарт украшение, не останаха незабелязани. Коментарите под публикацията ѝ бързо се натрупаха – от бурни аплодисменти за нейната смелост до критики, че татуировката изглежда кичозно, пише show.blitz.bg.
„Страхотна си, както винаги – стил и индивидуалност“, пише един от феновете ѝ. Друг обаче не спестява мнението си: „Това вече граничи с прекалено желание за внимание.“
Самата Деси Цонева не коментира реакциите, а само показва, че е видимо доволна от новата придобивка по кожата си.
1 Хейт
16:05 08.08.2025
2 Пич
Коментиран от #3
16:11 08.08.2025
3 Т90
До коментар #2 от "Пич":Много ме кефи веждата!
Коментиран от #4
16:18 08.08.2025
4 Пич
До коментар #3 от "Т90":Кажи нещо за мустаците ! Имаш ли информация как вървят новите модни тенденции ? На Евровизия ги гледам с бради направо ...
16:24 08.08.2025
5 Оффф
16:29 08.08.2025
6 таксиджия 🚖
16:36 08.08.2025
7 Аз лично
16:38 08.08.2025
8 Лорд Минчу
16:50 08.08.2025
9 Кондйо
Жалко е то е българското ежедневие.
16:57 08.08.2025
