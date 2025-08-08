Деси Цонева се похвали с нова интимна татуировка (СНИМКИ)

Деси Цонева реши да покаже новата си татуировка с горещи кадри от плажа. Този път бившата репортерка избра изключително интимно място – между гърдите си, което провокира множество реакции от страна на последователите ѝ.

Кадрите, в които Цонева позира разголена, за да покаже новото си бодиарт украшение, не останаха незабелязани. Коментарите под публикацията ѝ бързо се натрупаха – от бурни аплодисменти за нейната смелост до критики, че татуировката изглежда кичозно, пише show.blitz.bg.

„Страхотна си, както винаги – стил и индивидуалност“, пише един от феновете ѝ. Друг обаче не спестява мнението си: „Това вече граничи с прекалено желание за внимание.“

Самата Деси Цонева не коментира реакциите, а само показва, че е видимо доволна от новата придобивка по кожата си.