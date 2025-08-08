Новини
Деси Цонева се похвали с нова интимна татуировка (СНИМКИ)

Деси Цонева се похвали с нова интимна татуировка (СНИМКИ)

8 Август, 2025

Мненията на феновете ѝ за новия татус са полюсни

Деси Цонева се похвали с нова интимна татуировка (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Деси Цонева реши да покаже новата си татуировка с горещи кадри от плажа. Този път бившата репортерка избра изключително интимно място – между гърдите си, което провокира множество реакции от страна на последователите ѝ.

Кадрите, в които Цонева позира разголена, за да покаже новото си бодиарт украшение, не останаха незабелязани. Коментарите под публикацията ѝ бързо се натрупаха – от бурни аплодисменти за нейната смелост до критики, че татуировката изглежда кичозно, пише show.blitz.bg.

„Страхотна си, както винаги – стил и индивидуалност“, пише един от феновете ѝ. Друг обаче не спестява мнението си: „Това вече граничи с прекалено желание за внимание.“

Самата Деси Цонева не коментира реакциите, а само показва, че е видимо доволна от новата придобивка по кожата си.

Деси Цонева се похвали с нова интимна татуировка (СНИМКИ)


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хейт

    14 0 Отговор
    Кояяяяя??????

    16:05 08.08.2025

  • 2 Пич

    16 0 Отговор
    Леелее.....и тази е избацала арменски вежди ?! Дали ще стане модерно жените да си присаждат мустаци ?!

    Коментиран от #3

    16:11 08.08.2025

  • 3 Т90

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Много ме кефи веждата!

    Коментиран от #4

    16:18 08.08.2025

  • 4 Пич

    12 0 Отговор

    До коментар #3 от "Т90":

    Кажи нещо за мустаците ! Имаш ли информация как вървят новите модни тенденции ? На Евровизия ги гледам с бради направо ...

    16:24 08.08.2025

  • 5 Оффф

    8 0 Отговор
    Това същество винаги като го видя ми докарва позиви за по.вр.ъщ.ане!

    16:29 08.08.2025

  • 6 таксиджия 🚖

    5 1 Отговор
    Досущ като циганетата в Студентски! И те имат такъв татус, много е модерен сред тях и чалга средите.

    16:36 08.08.2025

  • 7 Аз лично

    8 0 Отговор
    намирам татуировката доста просташка.

    16:38 08.08.2025

  • 8 Лорд Минчу

    4 0 Отговор
    Щом е решила да се обезценява и играе в по-ниска група нейна си работа🤮

    16:50 08.08.2025

  • 9 Кондйо

    2 0 Отговор
    Като изключим веждите, май няма с какво друго дасе похвали.
    Жалко е то е българското ежедневие.

    16:57 08.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.