Екипажът на Crew Dragon се върна на Земята ВИДЕО

9 Август, 2025 07:45, обновена 9 Август, 2025 20:29 1 333 6

  • crew dragon-
  • spacex-
  • мкс

Апаратът се откачи от МКС в 01:15 часа българско време

Екипажът на Crew Dragon се върна на Земята ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Екипаж от един японски и двама американски астронавти, както и един руски космонавт, се завърна на Земята днес след успешното кацане на капсулата „Дракон“ на „СпейсЕкс“ край бреговете на Калифорния, предаде АФП, цитирана от БТА, позовавайки се на видеозапис, излъчен от космическата компания.

Американките Ан Макклейн и Никол Айърс, руснакът Кирил Песков и японецът Такуя Ониши прекараха близо пет месеца в космоса. Тяхното завръщане завършва десетата ротационна мисия на екипажа до Международната космическа станция (МКС), проведена като част от Програмата за търговски екипажи на НАСА, създадена, за да наследи ерата на космическите совалки чрез партньорство с частния сектор.

Капсулата „Дракон“ на милиардера Илон Мъск се приводни в Тихия океан в 8:34 ч. местно време (18:34 ч. българско), след като се отдели от МКС предния ден.

Спускането ѝ беше забавено от навлизането ѝ в земната атмосфера и след това от огромни парашути.

По време на престоя си на МКС екипажът проведе серия от научни експерименти, изучавайки растежа на растенията и как клетките реагират на гравитацията.

През март излитането им в космоса е било наблюдавано отблизо, тъй като трябваше да завърне на земята двама американски астронавти, които бяха блокирани в космоса в продължение на девет месеца. Макар и първоначално мисията им да беше планирана за осем дни през 2024 г., Бъч Уилмор и Суни Уилямс останаха блокирани на МКС поради повреда на космическия кораб „Старлайнър“ на „Боинг“, който ги транспортира до там.


  • 6 летец пилот

    4 0 Отговор
    Дано корабът да се приземи или приводни нормално и да няма проблеми с астронавтите на борда.

    08:52 09.08.2025