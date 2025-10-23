Новини
62-годишната Деми Мур позира по бельо за корицата на списание Glamour (СНИМКА)

23 Октомври, 2025 12:44 677 5

  • деми мур-
  • по бельо-
  • glamour

Тя позира и в прозрачна пола с обемно долнище

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американската актриса и бивш модел Деми Мур позира за корицата на списание Glamour и пусна резултата на страницата си в Instagram.

62-годишната звезда се появи на снимката, облечена в черен комплект бельо, състоящ се от сутиен без презрамки и бикини с висока талия. Тя позира и в прозрачна пола с обемно долнище. Звездата от "Substance" допълни визията си с дълги, блестящи обеци, телесен грим и обувки с дебели подметки.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Glamour (@glamourmag)



КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 бай Бай

    2 0 Отговор
    ... ама лачена, хаха.
    Скумрия.

    12:46 23.10.2025

  • 2 Новичок

    2 0 Отговор
    Класата е вечна ,както се изразява един нашенец.

    12:47 23.10.2025

  • 3 Евалла

    1 0 Отговор
    Има си парички, поддържа се. Сигурно за ядене и стигат 2 долара на ден.Такава е цената на красотата. Браво.

    12:47 23.10.2025

  • 4 Редник Джейн

    1 0 Отговор
    Но вече от запаса

    12:47 23.10.2025

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор
    Едни остаряват като катедрали,
    а други като цървули❗

    13:05 23.10.2025