62-годишната Деми Мур позира по бельо за корицата на списание Glamour (СНИМКА)

Американската актриса и бивш модел Деми Мур позира за корицата на списание Glamour и пусна резултата на страницата си в Instagram.
62-годишната звезда се появи на снимката, облечена в черен комплект бельо, състоящ се от сутиен без презрамки и бикини с висока талия. Тя позира и в прозрачна пола с обемно долнище. Звездата от "Substance" допълни визията си с дълги, блестящи обеци, телесен грим и обувки с дебели подметки.
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бай Бай
Скумрия.
12:46 23.10.2025
2 Новичок
12:47 23.10.2025
3 Евалла
12:47 23.10.2025
4 Редник Джейн
12:47 23.10.2025
5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
а други като цървули❗
13:05 23.10.2025