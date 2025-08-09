Новини
Шон „Диди“ Комбс планира музикално завръщане с концерт в „Медисън Скуеър Гардън“

9 Август, 2025 14:44 670 10

  • шон диди комбс-
  • музика-
  • завръщане-
  • медисън скуеър гардън

Адвокатът на рапъра заяви, че клиентът му е уверен в бъдещото си завръщане

Шон „Диди“ Комбс планира музикално завръщане с концерт в „Медисън Скуеър Гардън“ - 1
Снимка: Shutterstock
Божидара Найденова Божидара Найденова Автор във Fakti.bg

Опозореният хип-хоп магнат Шон „Диди“ Комбс обмисля завръщане на музикалната сцена с концерт в легендарната зала „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк, съобщи неговият адвокат, предава SkyNews.

Във вторник съдът отказа да го пусне под гаранция преди насроченото за октомври произнасяне на присъдата. Комбс може да получи до 20 години затвор след признатата му вина по обвинения, свързани с проституция, но очакванията са наказанието да бъде значително по-кратко.

Адвокатът на рапъра, Марк Агнифило, заяви пред CBS News, че клиентът му е уверен в бъдещото си завръщане: „Каза ми, че ще се върне в ‘Медисън Скуеър Гардън’“.

През юли Комбс беше признат за виновен по две обвинения за трафик с цел проституция, но беше оправдан по по-тежките обвинения, които можеха да му донесат доживотен затвор.

Междувременно се появиха информации, че Комбс е в контакт с бившия президент Доналд Тръмп относно възможно помилване, твърди източник, близък до защитата му, цитиран от партньорската мрежа на Sky News в САЩ – NBC News.

От Белия дом коментираха единствено, че „няма да потвърждават или отричат съществуването на каквото и да било искане за помилване“.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 писарке що мари да е Опозорен човечеца

    3 0 Отговор
    я цъкни за някоя известна мома опозорена
    скъсала синджира от мъжа си и фаната на калъп

    14:48 09.08.2025

  • 2 Муж

    3 0 Отговор
    Хахахахахаха българката жалка та жалка

    Коментиран от #4

    14:49 09.08.2025

  • 3 Ха,ха

    3 1 Отговор
    Ма как дават изяви на сводници.

    14:49 09.08.2025

  • 4 ,,,,,,

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Муж":

    Като май..ка. Ти

    14:50 09.08.2025

  • 5 Как човек да не стане расист?

    3 0 Отговор
    И този човек иска да плещи глупости в най-престижната зала в Америка. Последната се идиотизира със закъснение, руснаците го направиха доста по-рано!

    14:52 09.08.2025

  • 6 Сравнете рокендрола са рапа!

    4 0 Отговор
    Егати музиката има този престъпник. Не остана ли някакъв срам в тези идиоти!

    14:55 09.08.2025

  • 7 Намери връзки и тоя

    2 0 Отговор
    То основното му обвинение беше перверзии с непълнолетни момичета. Това щом било отпаднало, нормално печката да се чувства сигурен в бъдещето си

    Коментиран от #9

    15:35 09.08.2025

  • 8 Тома

    2 0 Отговор
    Американският бай Ставри ще му е импресарио

    15:37 09.08.2025

  • 9 Не само

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Намери връзки и тоя":

    и с момченца ( джъстин....,,,,).

    15:44 09.08.2025

  • 10 ,,,,,,

    0 0 Отговор
    Кой ще го гледа тоя

    15:56 09.08.2025