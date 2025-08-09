Шон „Диди“ Комбс планира музикално завръщане с концерт в „Медисън Скуеър Гардън“

Опозореният хип-хоп магнат Шон „Диди“ Комбс обмисля завръщане на музикалната сцена с концерт в легендарната зала „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк, съобщи неговият адвокат, предава SkyNews.

Във вторник съдът отказа да го пусне под гаранция преди насроченото за октомври произнасяне на присъдата. Комбс може да получи до 20 години затвор след признатата му вина по обвинения, свързани с проституция, но очакванията са наказанието да бъде значително по-кратко.

Адвокатът на рапъра, Марк Агнифило, заяви пред CBS News, че клиентът му е уверен в бъдещото си завръщане: „Каза ми, че ще се върне в ‘Медисън Скуеър Гардън’“.

Sean ‘Diddy’ Combs plotting major career comeback at Madison Square Garden after prison release: lawyer https://t.co/rXadZhMJ5T pic.twitter.com/FQn4Sb59nl — New York Post (@nypost) August 7, 2025

През юли Комбс беше признат за виновен по две обвинения за трафик с цел проституция, но беше оправдан по по-тежките обвинения, които можеха да му донесат доживотен затвор.

Междувременно се появиха информации, че Комбс е в контакт с бившия президент Доналд Тръмп относно възможно помилване, твърди източник, близък до защитата му, цитиран от партньорската мрежа на Sky News в САЩ – NBC News.

От Белия дом коментираха единствено, че „няма да потвърждават или отричат съществуването на каквото и да било искане за помилване“.

Sean "Diddy" Combs has been in contact with Donald Trump about a pardon, a source close to the rapper's legal team has told Sky News' US partner network NBC News.



Sky's @MarthaKelner has the latest details.https://t.co/KQUPoF38Ol pic.twitter.com/4ov0kA2BlI — Sky News (@SkyNews) August 6, 2025