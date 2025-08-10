Новини
Травис Скот изненада феновете: Рапърът слуша Галена и DJ Дамян на брега на Тихия океан (ВИДЕО)

10 Август, 2025 09:47 503 1

Той показа част от почивката си в Южна Америка

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Световноизвестният рапър и продуцент Травис Скот, една от най-големите звезди в съвременната музика, изненада милионите си последователи с неочакван музикален избор. В кратко видео, публикувано в профила му в Instagram, изпълнителят е заснет на живописен морски бряг в Чили, развявайки чилийския флаг, докато звучи българският фолк хит Made in Bulgaria на Галена и DJ Дамян.

Кадрите са заснети по време на почивката му в Южна Америка, след грандиозно участие пред хиляди зрители. Видеото, съпроводено единствено с лаконичния коментар „хванах вълна“, предизвика лавина от реакции — особено в България, където социалните мрежи буквално „избухнаха“ от гордост и шеги.

„Неочаквана колаборация“ и „Галена тръгва по света“ бяха само част от коментарите, които заляха платформите. За мнозина този момент се превърна в символ, че музиката наистина няма граници и може да достигне до най-невероятни кътчета на планетата. Някои фенове го приеха като шанс за ново международно внимание към българската попфолк сцена, докато други просто се зарадваха на факта, че родна мелодия е намерила място в плейлиста на световна суперзвезда.

Галена не остана безучастна — певицата сподели клипа с чувство за хумор, подчертавайки, че вероятно Травис не е напълно наясно какво слуша, особено предвид факта, че във видеото се вее чилийският, а не българският флаг. Това обаче не намали ентусиазма на родните звезди и инфлуенсъри, които побързаха да се включат в коментарите.


