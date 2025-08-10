Двойка загина, докато прави секс в колата си

Мъж и жена загинаха, докато правят секс в автомобила си. 42-годишната Адриана и 26-годишният ѝ партньор Марконе от Бразилия били двойка от почти 6 месеца.

Те оставили двама свои приятели на парти, а след това решили да се усамотят.

Двойката не забелязала, че е паркирала колата си на стръмна площадка за делтапланеризъм. Техните движения довели до потеглянето на колата по скалата.

Преди автомобилът да се разбие, мъжът и жената били изхвърлени от него – вероятно от удар.

Колата продължила да пада още 300 метра, преди напълно да спре, посочват местните медии, цитирани от bTV.

Couple in car romp die when shaking vehicle plunges off remote cliff in Brazil https://t.co/sK6VpjtGoE pic.twitter.com/s7IgAp4ILP — New York Post (@nypost) August 8, 2025

Безжизнените голи тела на Адриана и Марконе са открити близо до огънатите ламарини.

Тялото на Марконе лежало в подножието на скала. Достигането до Адриана било обаче по-трудно, тъй като спасители първо трябвало да преминат през стръмен терен.

Местното полицейско управление е започнало разследване, въпреки че първоначално няма доказателства за външно участие.

Местни жители са чули силен шум между 1:30 и 2:00 часа през нощта, но не са могли да видят нищо поради гъстата растителност.

Марконе има 4-годишен син от предишна връзка. Адриана има две деца - син и дъщеря.