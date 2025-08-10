Двойка загина, докато прави секс в колата си

Мъж и жена загинаха, докато правят секс в автомобила си. 42-годишната Адриана и 26-годишният ѝ партньор Марконе от Бразилия били двойка от почти 6 месеца.
Те оставили двама свои приятели на парти, а след това решили да се усамотят.
Двойката не забелязала, че е паркирала колата си на стръмна площадка за делтапланеризъм. Техните движения довели до потеглянето на колата по скалата.
Преди автомобилът да се разбие, мъжът и жената били изхвърлени от него – вероятно от удар.
Колата продължила да пада още 300 метра, преди напълно да спре, посочват местните медии, цитирани от bTV.
Безжизнените голи тела на Адриана и Марконе са открити близо до огънатите ламарини.
Тялото на Марконе лежало в подножието на скала. Достигането до Адриана било обаче по-трудно, тъй като спасители първо трябвало да преминат през стръмен терен.
Местното полицейско управление е започнало разследване, въпреки че първоначално няма доказателства за външно участие.
Местни жители са чули силен шум между 1:30 и 2:00 часа през нощта, но не са могли да видят нищо поради гъстата растителност.
Марконе има 4-годишен син от предишна връзка. Адриана има две деца - син и дъщеря.
