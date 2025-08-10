Ралица Паскалева за новия сезон на "Игри на волята": Всичко ще бъде различно

-
Риби (20.02 - 20.03)
Сутринта ви носи прилив на усещания и интуитивни проблясъци. Възможно е някакво напрежение да ви разтърси, но точно то ще ви даде яснота какво повече не искате да носите. Днес не търсете отговори, а слушайте внимателно – тишината говори най-силно.
Водолей (21.01 - 19.02)
Луната се отдалечава от знака ви, но още усещате ехото на пълнолунието. Възможно е вътрешно напрежение между нуждата от свобода и емоционалната близост. Денят ви приканва да балансирате – не чрез отстъпление, а чрез осъзнаване.
Козирог (23.12 - 20.01)
Усещате, че е време за пренареждане. Днес ще ви бъде по-трудно да останете рационални – неочаквани емоции може да избухнат. Вместо да ги потискате, дайте си пространство и ще откриете скрита истина, която носи сила.
Стрелец (23.11 - 22.12)
Нещо във въздуха се променя и вие го усещате интуитивно. Денят може да донесе емоционално предизвикателство, свързано с дома или спомени, но също така и дълбоко осъзнаване. Ако позволите на сърцето да говори, ще стигнете по-далеч, отколкото с аргументи.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Днес се усеща силата ви, но емоциите се покачват и могат да изненадат и вас самите. Избягвайте да контролирате случващото се – оставете събитията да ви покажат какво вече не ви служи. Споделянето или изразяването чрез изкуство носи облекчение.
Везни (24.09 - 23.10)
Денят започва с леко напрежение, но после настъпва желание за мир и вдъхновение. Възможно е обаче нещо дребно да ви изкара от равновесие – приемете това като покана да се освободите от стари модели. Творчеството и нежността към себе си ще ви помогнат да преминете през този вътрешен преход.
Дева (24.08 - 23.09)
Сменят се темите – от действия към усещания. Може да почувствате емоционално колебание в отношенията или неочаквана нужда да се оттеглите. Дори в уязвимостта ви има сила – не я пренебрегвайте.
Лъв (24.07 - 23.08)
Сърцето ви още тупти по-забързано след вчерашното пълнолуние. Днес животът ви дава шанс да се освободите от нещо старо – макар и чрез непредвидена емоционална вълна. Ако усетите съпротива, не се борете – наблюдавайте и ще откриете истинска сила.
Рак (22.06 - 23.07)
Чувствате прилив на нежност и състрадание, но има и нотка на вътрешно напрежение. Не всичко ще върви по план, но това отваря вратата за неочаквани прозрения. Позволете си да се отпуснете – въображението и емоционалната ви мъдрост днес са силни водачи.
Близнаци (22.05 - 21.06)
Настроенията около вас се менят бързо, а вашето вътрешно чувство ви води по-добре от логиката. Не се учудвайте, ако плановете се разпаднат – нещо по-смислено и интуитивно може да се роди на тяхно място. Творчеството днес е ключ към вътрешно равновесие.
Телец (21.04 - 21.05)
След напрежението от последните дни, днес може да почувствате прилив на вдъхновение. Възможно е неочакван разговор или събитие да ви покаже друга гледна точка. Приемете това като шанс да се отворите за нови възможности, дори и ако идват тихо и неочаквано.
Овен (21.03 - 20.04)
Денят започва с желание за действие, но скоро ще усетите, че не всичко е под ваш контрол. Луната в Риби ви приканва да се обърнете навътре, макар това да не ви е любимо и вътрешно присъщо. Все пак , позволете си тишина – понякога силата се крие в съзерцанието, а не в битката.
