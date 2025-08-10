Новини
Любопитно »
Ралица Паскалева за новия сезон на "Игри на волята": Всичко ще бъде различно

10 Август, 2025 18:47 701 13

  • ралица паскалева-
  • игри на волята-
  • нов сезон

Думите ѝ мигновено предизвикаха вълна от реакции

Ралица Паскалева за новия сезон на "Игри на волята": Всичко ще бъде различно - 1
Снимка: Instagram
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Водещата на хитовия риалити формат „Игри на волята“ Ралица Паскалева повиши градуса на любопитството около предстоящия седми сезон. Със стилен кадър от снимачната площадка, публикуван в социалните мрежи, тя отправи кратко, но категорично послание към феновете: „Всичко ще бъде различно“, придружено с хаштаг #7.


Постът ѝ мигновено предизвика вълна от реакции. Докато мнозина се възхищаваха на безупречната ѝ визия, други споделиха носталгията си по Димо Алексиев, който този сезон отстъпва мястото си на рапъра Павел.

Седмият сезон на „Игри на волята“ вече се очаква с още по-голямо нетърпение. Продукцията обещава нови правила, непредвидими обрати и емоции на максимум. А загадъчното обещание на Паскалева само подхранва интригата за това какво всъщност ще се крие зад думите ѝ, когато шоуто се завърне в ефир.



КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дали ?

    7 1 Отговор
    Сигурно е поумняла много , но аз го вярвам малко !

    18:53 10.08.2025

  • 2 задължително

    7 3 Отговор
    няма да ви гледам

    18:53 10.08.2025

  • 3 Хи хи хи

    7 1 Отговор
    Но всичко ще бъде също толкова нагласено и подмолно!

    18:53 10.08.2025

  • 4 Перо

    8 2 Отговор
    Таз ВУЗ за игри ли е завършила или ВУЗ за реклама и игри! Защо трябва да се титулова като актриса?

    Коментиран от #6, #7

    18:56 10.08.2025

  • 5 Лапайте реклама

    8 1 Отговор
    Добре, че има будали, да си губят времето в зяпане на дивотии!

    Коментиран от #9

    18:57 10.08.2025

  • 6 Перо

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Перо":

    П.С. Грешка! ВУЗ за актьори или ВУЗ за игри и реклама?

    18:58 10.08.2025

  • 7 Санитаро

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Перо":

    Ей съсел

    18:59 10.08.2025

  • 8 Мухаа ха!

    3 0 Отговор
    Така трябва.Игри на волята,ергени и моми( трета употреба) :високи токчета, Аз знам,че не знам,: диви и щастливи(?) , шефове с тенджери и черпаци( къв шеф си,срам те е от думата готвач ?) .За другата хитруша,която ще удари век в Клю - клю кафе с постоянното присъствие на шепа неудачници, от чувство за хигиена ,дори не говоря.Гарантирано от националните тв,гарнирано с прекъсвания на всеки 10 минути,с 15 минутни реклами.

    19:00 10.08.2025

  • 10 Тв критик

    1 0 Отговор
    За тези който не гледат това няма значение .

    Коментиран от #12

    19:44 10.08.2025

  • 11 Салмонела

    4 0 Отговор
    То това кой го гледа ??!!

    19:44 10.08.2025

  • 12 Пишо

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Тв критик":

    Пише се ,,КОИТО". Много хора пишат неграмотно.

    20:06 10.08.2025

  • 13 Тъно

    0 0 Отговор
    Кой ще гледа тази неприятна лисица?

    20:08 10.08.2025