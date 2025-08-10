Как безопасно да се отървете от гнездо на оси - полезни съвети

Присъствието на оси около дома може да се окаже не само досадно, но и опасно – особено за хора с алергии или семейства с малки деца. Летните месеци са периодът, в който тези насекоми са най-активни, а гнездата им често се появяват на изненадващи места – под покриви, в тавани, навеси, фасади или дори в земята.

Ако забележите засилено движение на оси в определена посока, вероятно наблизо има гнездо. Ето как да действате стъпка по стъпка:

1. Открийте гнездото

Проследете полета на насекомите, за да определите точното място. Гнездото може да се крие в вдлъбнатина на покрива, под перваз, в пукнатина в стената или в земята. Приближавайте внимателно, без да ги провокирате.

2. Изберете подходящ момент

Рано сутрин или късно вечер е най-безопасно да се предприемат действия – тогава температурите са по-ниски, осите са по-малко активни, а повечето от тях са в гнездото.

3. Осигурете защитна екипировка

Дълги ръкави и панталони, плътни ръкавици, предпазни очила и мрежа за лице са задължителни, за да се избегнат ужилвания.

4. Методи за премахване

Инсектицидна пяна или спрей – напръскайте директно в отвора на гнездото от разстояние 3–5 метра, следвайки инструкциите на продукта. При нужда повторете след 24 часа.

Домашен капан – смес от вода, сапун и примамка (например сладък сироп) може да привлече осите, а сапунът да ги обезвреди.

5. Какво да избягвате

Не се опитвайте да изгаряте гнездото – рискът от пожар и щети е голям, а ефективността ниска.

6. Кога да се доверите на професионалисти

Ако гнездото е на трудно достъпно място или сте алергични, потърсете фирма за дезинсекция. Те разполагат с безопасни и ефикасни методи за отстраняване.

След премахването на гнездото запечатайте всички отвори и пукнатини по фасадата, особено около прозорците. Не оставяйте навън храна и сладки напитки – те са магнит за осите.