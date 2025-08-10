Как безопасно да се отървете от гнездо на оси - полезни съвети

Присъствието на оси около дома може да се окаже не само досадно, но и опасно – особено за хора с алергии или семейства с малки деца. Летните месеци са периодът, в който тези насекоми са най-активни, а гнездата им често се появяват на изненадващи места – под покриви, в тавани, навеси, фасади или дори в земята.
Ако забележите засилено движение на оси в определена посока, вероятно наблизо има гнездо. Ето как да действате стъпка по стъпка:
1. Открийте гнездото
Проследете полета на насекомите, за да определите точното място. Гнездото може да се крие в вдлъбнатина на покрива, под перваз, в пукнатина в стената или в земята. Приближавайте внимателно, без да ги провокирате.
2. Изберете подходящ момент
Рано сутрин или късно вечер е най-безопасно да се предприемат действия – тогава температурите са по-ниски, осите са по-малко активни, а повечето от тях са в гнездото.
3. Осигурете защитна екипировка
Дълги ръкави и панталони, плътни ръкавици, предпазни очила и мрежа за лице са задължителни, за да се избегнат ужилвания.
4. Методи за премахване
Инсектицидна пяна или спрей – напръскайте директно в отвора на гнездото от разстояние 3–5 метра, следвайки инструкциите на продукта. При нужда повторете след 24 часа.
Домашен капан – смес от вода, сапун и примамка (например сладък сироп) може да привлече осите, а сапунът да ги обезвреди.
5. Какво да избягвате
Не се опитвайте да изгаряте гнездото – рискът от пожар и щети е голям, а ефективността ниска.
6. Кога да се доверите на професионалисти
Ако гнездото е на трудно достъпно място или сте алергични, потърсете фирма за дезинсекция. Те разполагат с безопасни и ефикасни методи за отстраняване.
След премахването на гнездото запечатайте всички отвори и пукнатини по фасадата, особено около прозорците. Не оставяйте навън храна и сладки напитки – те са магнит за осите.
1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
До сега нито една оса не се е спасила...
Коментиран от #3, #6
19:38 10.08.2025
2 Нафта с пулвелизатор
19:38 10.08.2025
3 Нафта с пулвелизатор
До коментар #1 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":При запалване с бензин има опасност от пожари.
19:40 10.08.2025
4 Факт
20:05 10.08.2025
5 Хасковски каунь
20:09 10.08.2025
6 2554
До коментар #1 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Аз един път така унищожих няколко десетки гнезда. Напръсках едно, запалих го и ... всички гнезда под останалите керемиди изгоряха ...
Коментиран от #7
20:12 10.08.2025
7 ...
До коментар #6 от "2554":Заедно с къщата ли?
20:19 10.08.2025