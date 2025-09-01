Дара изпрати лятото с горещи плажни СНИМКИ

Поп певицата Дара публикува непоказвани досега горещи летни снимки, с което се сбогува с месец август - последния летен месец за годината.

„Не съм готова да пусна лятото. Оранжевите му залези, топлият пясък под краката ми и сладостта на дините“, написа тя към кадрите, на които се вижда лазурно море, сладки парчета диня и нейни фотоси по бански, на които тя демонстрира изкусителната си фигура.

Както можеше да се очаква, под публикацията заваляха десетки коментари, а тя бързо събра близо 10 хиляди харесвания. "И аз не съм готова", съгласява се фенка на Дара с любимката си, а друг ѝ пише "Ти си определението за лято"