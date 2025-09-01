Новини
Дара изпрати лятото с горещи плажни СНИМКИ

1 Септември, 2025 13:58 741 2

Певицата се сбогува с последния летен месец за тази година

Дара изпрати лятото с горещи плажни СНИМКИ - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Поп певицата Дара публикува непоказвани досега горещи летни снимки, с което се сбогува с месец август - последния летен месец за годината.

„Не съм готова да пусна лятото. Оранжевите му залези, топлият пясък под краката ми и сладостта на дините“, написа тя към кадрите, на които се вижда лазурно море, сладки парчета диня и нейни фотоси по бански, на които тя демонстрира изкусителната си фигура.

Както можеше да се очаква, под публикацията заваляха десетки коментари, а тя бързо събра близо 10 хиляди харесвания. "И аз не съм готова", съгласява се фенка на Дара с любимката си, а друг ѝ пише "Ти си определението за лято"


  • 1 А аз

    0 0 Отговор
    Щях да си изпратя живота ако не бях извадил реакция по бърза от тази на черната пантера ! Настъпих едни лигави водорасли на скалите но като започна падането се превъртях във въздуха по бързо от котка без да ми тече подобна мисъл в главата !

    14:13 01.09.2025

  • 2 шаа

    2 0 Отговор
    а има ли снимка със затворена уста?

    14:14 01.09.2025