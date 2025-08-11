Дъщерята на Чарли Шийн едва не става жертва на секс трафиканти

Сами Шийн, дъщеря на звездите Чарли Шийн и Дениз Ричардс, преживя стресираща ситуация, когато излизането ѝ с приятелка на вечеря почти завърши с трагични последици.

Приятелките се задържали в ресторанта до късно, като напуснали заведението около полунощ. Решили да спрат на паркинга, за да се насладят на още няколко минути и да си направят снимки, когато забелязали подозрителен мъж, който ги наблюдавал.

„Изглежда, че почти станах жертва на секс трафиканти. Бяхме в ресторанта доста време и не си тръгнахме до полунощ. След това за около пет минути си правихме снимки на паркинга,“ разказва Сами, споделяйки шокиращите си усещания от случката.

Мъжът се приближил към тях и поискал пари. Когато Сами му отказала, той продължил да настоява, а след това се появил и втори мъж, който също започнал да ги следи. Тогава Сами осъзнала, че двамата вероятно работят заедно и се опитват да намерят лесна жертва.

Charlie Sheen's daughter Sami claims she was nearly sex trafficked https://t.co/3ghAaFGMcC — Fox News (@FoxNews) August 8, 2025

„Усещах как вътре в мен всичко се сви и си казах: 'Дистанцирай се веднага!' Той ме попита дали говоря испански и започна да вади нещо от задния си джоб. Аз стиснах в ръка спрея със сълзотворен газ и му го показах. Тогава той се отказа,“ споделя тя.

След инцидента двете приятелки бързо се качили в колата на Сами, заключили вратите и избягали от опасната ситуация.

По-късно Сами прегледала снимките от вечерта и забелязала, че един от мъжете, които са ги наблюдавали, присъства в кадрите още от момента, когато били в ресторанта. Въпреки че обикновено е изключително внимателна към своето обкръжение, този човек успял да ѝ се изплъзне, без да го забележи.

„Те работят заедно и определено нямат добри намерения,“ заявява Сами в интервю за медиите, изразявайки тревога за безопасността си.

Инцидентът е само една от многото трудности, с които се сблъсква Сами Шийн в личния си живот. Младата жена открито споделя за битката си с обсесивно-компулсивното разстройство (ОКР), което се влошава в контекста на напрегнатата ѝ семейна ситуация. Майка ѝ, Дениз Ричардс, преминава през развод с Арън Файпърс, като двамата разкриха шокиращи детайли от своето брачно съжителство.

Животът на Сами, въпреки светлината на прожекторите, е изпълнен с предизвикателства, които тя посреща с кураж и решителност.