Дъщерята на Чарли Шийн едва не става жертва на секс трафиканти

11 Август, 2025 10:45 1 905 11

  • чарли шийн-
  • дъщеря-
  • сами шийн-
  • секс трафик

Сами Шийн преживя стресираща ситуация

Дъщерята на Чарли Шийн едва не става жертва на секс трафиканти - 1
Снимка: Instagram
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Сами Шийн, дъщеря на звездите Чарли Шийн и Дениз Ричардс, преживя стресираща ситуация, когато излизането ѝ с приятелка на вечеря почти завърши с трагични последици.

Приятелките се задържали в ресторанта до късно, като напуснали заведението около полунощ. Решили да спрат на паркинга, за да се насладят на още няколко минути и да си направят снимки, когато забелязали подозрителен мъж, който ги наблюдавал.

„Изглежда, че почти станах жертва на секс трафиканти. Бяхме в ресторанта доста време и не си тръгнахме до полунощ. След това за около пет минути си правихме снимки на паркинга,“ разказва Сами, споделяйки шокиращите си усещания от случката.

Мъжът се приближил към тях и поискал пари. Когато Сами му отказала, той продължил да настоява, а след това се появил и втори мъж, който също започнал да ги следи. Тогава Сами осъзнала, че двамата вероятно работят заедно и се опитват да намерят лесна жертва.

„Усещах как вътре в мен всичко се сви и си казах: 'Дистанцирай се веднага!' Той ме попита дали говоря испански и започна да вади нещо от задния си джоб. Аз стиснах в ръка спрея със сълзотворен газ и му го показах. Тогава той се отказа,“ споделя тя.

След инцидента двете приятелки бързо се качили в колата на Сами, заключили вратите и избягали от опасната ситуация.

По-късно Сами прегледала снимките от вечерта и забелязала, че един от мъжете, които са ги наблюдавали, присъства в кадрите още от момента, когато били в ресторанта. Въпреки че обикновено е изключително внимателна към своето обкръжение, този човек успял да ѝ се изплъзне, без да го забележи.

Те работят заедно и определено нямат добри намерения,“ заявява Сами в интервю за медиите, изразявайки тревога за безопасността си.

Инцидентът е само една от многото трудности, с които се сблъсква Сами Шийн в личния си живот. Младата жена открито споделя за битката си с обсесивно-компулсивното разстройство (ОКР), което се влошава в контекста на напрегнатата ѝ семейна ситуация. Майка ѝ, Дениз Ричардс, преминава през развод с Арън Файпърс, като двамата разкриха шокиращи детайли от своето брачно съжителство.

Животът на Сами, въпреки светлината на прожекторите, е изпълнен с предизвикателства, които тя посреща с кураж и решителност.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кифленски мурафети от

    11 3 Отговор
    писарка

    какви секс трафиканти
    като са искали пари
    даже не искали и катеричка

    10:50 11.08.2025

  • 2 6136

    9 1 Отговор
    А това че има обсесивно-компулсивно разстройство, няма нищо общо, нали...

    10:51 11.08.2025

  • 3 „БРЪКНА В ЗАДНИЯ СИ ДЖОП И...

    7 2 Отговор
    АЗ ПОМИСЛИХ ЧЕ ВАДИ ПEHИCA СИ.”..😱

    10:53 11.08.2025

  • 4 Цъцъ

    14 0 Отговор
    "Петел гони кокошка. Тя си мисли: Ако спра, ще реши, че съм кyва! Ако бягам много бързо - ще се откаже! Що не взема да се спъна... "
    Майка й беше топ парче😉

    10:53 11.08.2025

  • 5 Обаче

    7 0 Отговор
    богатите също плачат, но все пак за сравнение с обикновена пепеляшка, татко нарко Чарли получавал по 4 млн.💲за епизод в "двама мъже и половина".

    10:55 11.08.2025

  • 6 Живота е !

    3 1 Отговор
    Живота е !

    Такъв !

    Какъвто е !

    И Нищо !

    Не е !

    Съвършено !

    11:06 11.08.2025

  • 7 Стига бе

    6 1 Отговор
    Отдавна не бях се смял така. Е как от някой прс
    ше пари от нас стигнахте до жертва на трафик. Явно не си пие хапчетата, добре, че не е пострадал човека, нищо чудно и това искате на пари да и се е причуло....

    11:08 11.08.2025

  • 8 Полина

    1 2 Отговор
    Само, като я гледам колко е секси, Калифорнийско златно момиче, с въпросната дъгичка татуирана на раменцето и се подмокрям! Толкова ножици ще и направя, че ще забели тези прекрасни очи. А, тези зли трафиканти, направо ще ги разхвърля, като лъвица! Сами, ще е само моя!

    11:27 11.08.2025

  • 9 таксиджия 🚖

    1 0 Отговор
    Умно момиче. Такъв спрей върши отлична работа.

    12:03 11.08.2025

  • 10 село

    1 0 Отговор
    Дори не е известна с това, че е известна. Дъщерята на тази и този извърши поредната си простотия.....

    12:04 11.08.2025

  • 11 Мъж

    1 0 Отговор
    Доста е красива , а ако нямаше тези загрозяващи татуировки , щеше да е още по красива ! Взела ли е и характера на баща си , обича забавленията !

    12:22 11.08.2025