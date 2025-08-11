Новини
"Новата Ванга" от Индия предрече катастрофално бъдеще за Доналд Тръмп

11 Август, 2025 11:31 2 020 23

  • доналд тръмп-
  • предсказание-
  • пророчество-
  • бъдеще-
  • мандат

Според ясновидката Тръмп може и да не завърши втория си мандат

"Новата Ванга" от Индия предрече катастрофално бъдеще за Доналд Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Индийската гадателка Арчена Нагабушанам от известно време насам е наричана „новата Ванга“ заради точността на нейните предсказания.

Първото ѝ голямо пророчество е сън за цунами, което убива много хора. Оказва се, че това е бедствието от 2004 г. в Индийския океан, когато загинаха 230 хиляди души, пише Телеграф, позовавайки се на Daily Star.

Войната в Украйна

Арчена даде своята прогноза за края на войната в Украйна. Според нея конфликтът ще приключи през 2026 г. „Отговорих на този въпрос през лятото на 2023 г. и тогава казах, че конфликтът трябва да приключи в края на 2026 г. Все още потвърждавам, че всички страни в конфликта ще имат чудесна възможност да прекратят конфронтацията през 2026 г. Но искам всички да разберат: датите и събитията на бъдещето не са фиксирани веднъж завинаги“, обясни тя.

Арчена прогнозира и сериозни териториални загуби за Украйна, ако войната не приключи през следващата година. „В западната част на Украйна териториите ще останат под протектората на съседите ѝ, предимно Полша. Източните ще останат в Русия, а Украйна може да изчезне като държава“, смята тя.

Бъдещето на Доналд Тръмп виси на косъм

Ясновидката дава мнението си и за Доналд Тръмп. „За съжаление, голям проблем се случва с Тръмп. Умът не е само мозък, той е и духовна субстанция. Е, духовната субстанция вече го е напуснала. Никакви усилия на лекарите, никаква терапия и лекарства няма да помогнат, ситуацията само ще се влоши. Ще чуваме все повече и повече странни речи от Тръмп. Голяма част от медиите ще се подиграват на психическото състояние на Тръмп - което е много ниско, тъй като деменцията в напреднала възраст засяга мнозина, а това заболяване трябва да се третира с милост. Болестта на президента ще доведе до много протести в САЩ. Ще станем свидетели на конфликти и скандали“, смята тя, а предсказанието ѝ много напомня на това, което се случи с неговия предшественик - Джо Байдън, чието психическо състояние бе станало обект на притеснения, критики, спекулации и дори подигравки.

Арчена стига и по-далеч, като казва, че има голяма вероятност Тръмп да не завърши втория си мандат: „Той просто няма да може да управлява Америка поради бързо влошаващото се здраве“.

Какво ще се случи в света?

Ясновидката очаква и много катаклизми, които ще ударят Земята. „Броят и силата на земетресенията, цунамитата, торнадата, лавините и други природни бедствия ще се увеличат по целия свят. Освен това, земетресения ще се случват дори на места, където никога преди не са се случвали. Още през този век животът в най-населените страни по света ще стане непоносим. Суши, вълни от непоносима жега, последвани от огромни наводнения, ще превърнат в ад по-голямата част от Индия, Китай, Пакистан, Виетнам, Африка, Мексико, Централна Америка, Близкия изток и Южна Европа“, смята тя.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    17 5 Отговор
    абе индийци колкот щеш
    особено тук !

    Коментиран от #9

    11:33 11.08.2025

  • 2 Новата Ванга

    15 3 Отговор
    от Индия е родена в Северна Македония

    11:35 11.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Кут КУЗЛУДУЙ

    7 2 Отговор
    Дано да се оправи чиляка.

    11:36 11.08.2025

  • 5 Ние помним

    17 18 Отговор
    Баба Ванга е предрекла, че Русия ще се въздигне и ще ни освободи за трети път!

    Коментиран от #16, #22, #23

    11:37 11.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Красимир Петров

    12 10 Отговор
    Тръмп ги удари с митата и кафявите започнаха да го плюят.

    11:39 11.08.2025

  • 8 Последния Софиянец

    8 5 Отговор
    Земното ядро обръща посоката на движение и ще има много земетресения, вулкани и цунами.Аз предсказвам много земетресения, вулкани и цунами.

    11:39 11.08.2025

  • 9 Последния Софиянец

    13 5 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    На морето хотелите и ресторантите са пълни с украинци а индийци им прислужват

    11:40 11.08.2025

  • 10 Хипотетично

    11 2 Отговор
    Също така точно в полунощ на две хилядната година ще настъпи краят на света.

    11:40 11.08.2025

  • 11 хараре

    4 0 Отговор
    ЩегоНабушинам.

    11:41 11.08.2025

  • 12 Още е казала

    11 8 Отговор
    Русия ще контролира частите на украйна до Берлин.

    11:42 11.08.2025

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 5 Отговор
    ИНДИЙСКАТА ВАНГА НАПИСАЛА В ТЕЛЕГРАМ КАНАЛА
    НА ДИМИТРИЙ АНАТОЛИЕВИЧ :
    ...
    " МИСТЕР ТРЪМП БЪДЕТ ЖИТЬ НА АВИОНОСЕЦ
    В ЗАЛИВЕ ИМЕНИ СТАЛИНА МЕЖДУ
    МЕКСИКО И КАНАДИ"
    ....
    МНОГО ТЕРМОЯДРЕНО ВИДЕНИЕ :))

    11:43 11.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Хаха

    12 1 Отговор
    Това не е ясновидство, а логическо предвиждане, което всеки един от нас може да го каже. И ако не се случи точно така, тя ще каже: нали ви казах, че не всичко е фиксирано. Мошеници и то индийци, колко искаш. Още помня оня мазния дето идва в България и дето уж се хранел със слънчеви лъчи… глупости.

    11:46 11.08.2025

  • 16 Айде сега

    5 6 Отговор

    До коментар #5 от "Ние помним":

    Баба ти Ванга е казала: Русия ке падне. Таа ако изобщо вярваш на тия бабини деветини, тогава твоята русия значи ще се разпадне.

    11:49 11.08.2025

  • 17 Кремък

    8 1 Отговор
    Царят също предрече,че ще се Упраим за осемстотин денонощия.
    Е как Шъ сЪ Упраим като за толкова не моим само да се събудим,та камо ли да се оправим???

    11:51 11.08.2025

  • 18 Пълни глупости

    4 0 Отговор
    Тази е толкова известна, че има по 200-300 души които я следват в две социални мрежи, можете да проверите.

    11:56 11.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ха сега де...

    3 1 Отговор
    "...деменцията в напреднала възраст засяга мнозина..."

    Тръмп е на 79, а Путин е само 6 години по млад от Доналд Дък, пардон Доналд Тръмп. Деменциите управляват света и накрая ще го съсипят.

    12:19 11.08.2025

  • 21 пророк ли бе да го опишеш

    2 0 Отговор
    Бре !!! Много "пророци" (предвиждащи краха на САЩ и Тръмп) извадихте днес , бе ФАКТИ ?! То не е Методи Ла(ла)лов , то не е баба Арчена , сега остана да напишете как Ванга е казала на нЕкой от посетителите си (анонимен ,разбира се) - Ке доде краьо на двеилядиидваесетипета и Рижиьо Дончо ке изкука и изкуфее , свето ке му се подиграва , а па Америката ич нема да я биде . Свето ке се друса и ке е под вода , а сите ора ке реват и ке гладуват. И най накрайо ке дойдот и гущерите от Космосо и ке ни изядат .

    12:28 11.08.2025

  • 22 Тя да сега

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ние помним":

    не ни е освобождавала. Как да стане чак трети път?

    12:30 11.08.2025

  • 23 джелат паша

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ние помним":

    ща освободя от долните до горните устни

    12:39 11.08.2025