Малума спря концерт, за да се скара на своя фенка, довела бебето си (ВИДЕО)

Колумбийският певец Малума прекъсна концерт в Мексико Сити през уикенда, за да направи забележка на зрителка, довела бебето без предпазни слушалки за слуха. Случката бе заснета на видео, което бързо се разпространи в социалните мрежи.

31-годишният изпълнител попита майката за възрастта на детето, след което я упрекна за решението да го доведе на събитие с високи нива на шум. „Смятате ли, че е добра идея да доведете едногодишно бебе на концерт, където децибелите са толкова високи? Това дете дори не знае защо е тук“, заяви той от сцената.

Maluma stops his concert in Mexico City to scold a mother who brought her 1-year-old baby without ear protection:



“That is an act of irresponsibility. And you’re swinging him around as if he were a toy. That child doesn’t want to be there.” pic.twitter.com/ptxpcuuHzw — Pop Crave (@PopCrave) August 10, 2025

Малума призова родителите да бъдат по-отговорни, като подчерта, че следващия път трябва да осигурят поне защита за слуха на детето. Певецът, който има едногодишна дъщеря на име Парис, добави, че като баща никога не би допуснал подобно нещо. „Размахвате го като играчка. Това дете не иска да бъде тук. Казвам го с уважение и обич — сега, когато съм баща, никога не бих го направил. Следващия път бъдете по-внимателни“, каза той, а публиката реагира с аплодисменти в подкрепа на думите му.

В момента Малума е на световното си турне +Pretty +Dirty World Tour, което завършва тази неделя в Росарито, Мексико.

Изпълнителят и неговата партньорка Сусана Гомес посрещнаха дъщеря си през март 2024 г. „На 9 март в 8:23 часа сутринта се роди любовта на живота ни — Парис Лондоньо Гомес“, написа тогава Малума в Instagram, като благодари на Гомес за това, че е сбъднала „най-голямата му мечта да стане баща“.