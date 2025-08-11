Новини
Любопитно »
Малума спря концерт, за да се скара на своя фенка, довела бебето си (ВИДЕО)

Малума спря концерт, за да се скара на своя фенка, довела бебето си (ВИДЕО)

11 Август, 2025 13:31 817 1

  • малума-
  • концерт-
  • бебе-
  • майка-
  • забележка-
  • спря

Латино изпълнителят попита майката защо детето няма предпазни слушалки

Малума спря концерт, за да се скара на своя фенка, довела бебето си (ВИДЕО) - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Колумбийският певец Малума прекъсна концерт в Мексико Сити през уикенда, за да направи забележка на зрителка, довела бебето без предпазни слушалки за слуха. Случката бе заснета на видео, което бързо се разпространи в социалните мрежи.

31-годишният изпълнител попита майката за възрастта на детето, след което я упрекна за решението да го доведе на събитие с високи нива на шум. „Смятате ли, че е добра идея да доведете едногодишно бебе на концерт, където децибелите са толкова високи? Това дете дори не знае защо е тук“, заяви той от сцената.

Малума призова родителите да бъдат по-отговорни, като подчерта, че следващия път трябва да осигурят поне защита за слуха на детето. Певецът, който има едногодишна дъщеря на име Парис, добави, че като баща никога не би допуснал подобно нещо. „Размахвате го като играчка. Това дете не иска да бъде тук. Казвам го с уважение и обич — сега, когато съм баща, никога не бих го направил. Следващия път бъдете по-внимателни“, каза той, а публиката реагира с аплодисменти в подкрепа на думите му.

В момента Малума е на световното си турне +Pretty +Dirty World Tour, което завършва тази неделя в Росарито, Мексико.

Изпълнителят и неговата партньорка Сусана Гомес посрещнаха дъщеря си през март 2024 г. „На 9 март в 8:23 часа сутринта се роди любовта на живота ни — Парис Лондоньо Гомес“, написа тогава Малума в Instagram, като благодари на Гомес за това, че е сбъднала „най-голямата му мечта да стане баща“.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдааа

    2 0 Отговор
    Абсолютно е прав!

    14:05 11.08.2025