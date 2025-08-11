Критики и солена глоба за Кейти Пери - снимала клип в защитена зона (ВИДЕО)

Американската певица Кейти Пери е глобена заради заснемане на музикално видео в защитена природна зона на Испания без необходимото разрешение. Снимките за клипа към сингъла ѝ LIFETIMES са проведени през юли миналата година в Природния парк „Сес Салинас“ на Балеарските острови, който обхваща над 40 000 акра суша и море между Ибиса и Форментера.

Местните власти са наложили санкция в размер на 6 001 евро на продуцентската компания зад видеото, излязло заедно със сингъла на 8 август 2024 г. Според официална информация, екипът не е разполагал с разрешение от Министерството на земеделието, рибарството и околната среда за достъп до зона със специален режим за опазване на ценни хабитати, включително дюните на островчето С’Еспалмадор, обявени за защитени още през 1980 г.

Парковата територия, част от списъка на ЮНЕСКО за световно наследство, е важен миграционен и гнездови пункт за редки птици, а също и дом на редки растителни и животински видове. Заснемането в забранени участъци предизвика критики от природозащитни организации, които предупреждават, че подобни действия могат да нанесат трайни щети на крехките екосистеми. Властите определиха нарушението като „сериозно“, но отбелязаха, че липсват доказателства за дълготрайни увреждания на ландшафта, поради което не са наложени допълнителни наказания.

Кейти Пери, която по това време е била заснета да танцува и в други охранявани части на Форментера и Ибиса, не е подала официално заявление за разрешение за снимки. Глобата е в минималния размер, предвиден за този вид нарушения.

Случаят се развива на фона на други публични събития в живота на певицата. През септември 2024 г. тя издаде седмия си студиен албум 143, а през април тази година започна световното Lifetimes Tour, включващо 83 концерта, което ще приключи през декември. Турнето и албумът обаче не постигнаха същия търговски успех като предишните ѝ проекти. Миналия месец Пери потвърди и раздялата си с британския актьор Орландо Блум, с когото беше сгодена от 2019 г. и имат четиригодишна дъщеря.

През април певицата беше сред група от пет известни жени, критикувани за участието си в кратък, но скъп полет с Blue Origin, който самата тя определи като „изморителен и травмиращ“. Решението ѝ да участва в подобно събитие предизвика негативни реакции в контекста на глобалните социално-икономически трудности.