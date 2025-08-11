Новини
Огромен щурец се покатери по Джей Ло по време на концерт (ВИДЕО)

11 Август, 2025 16:59

Тя овладя ситуацията със сериозност и професионализъм, без да трепне

Огромен щурец се покатери по Джей Ло по време на концерт (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Дженифър Лопес демонстрира професионализъм по време на концерт в Алмати, Казахстан, на 10 август, когато по време на изпълнение голям щурец се покатери по роклята ѝ. Певицата, която е на 56 години и в момента е на световното си турне Up All Night: Live in 2025, продължи да пее, докато насекомото се придвижи от тялото към врата ѝ.

Без да прекъсне песента, Лопес бързо хвана щуреца и го хвърли встрани от сцената, след което коментира пред публиката: „Гъделичкаше ме“.

Моментът бе заснет на видео и споделен в официален фен акаунт на Лопес, където шеговит надпис гласеше: „Неочакван обрат: Джей Ло току-що започна репетиции за Целувката на жената щурец… на сцената… в реално време“. Играта на думи препраща към предстоящия филмов проект на Лопес – адаптация на мюзикъла Kiss of the Spider Woman, чиято премиера се очаква тази есен.

В социалните мрежи фенове похвалиха певицата за спокойствието и непрекъснатото изпълнение въпреки инцидента. Коментарите включваха определения като „винаги професионалист“ и „забавен момент, но и толкова професионално поведение едновременно“.


  • 1 Дедо

    4 1 Отговор
    Как се е покачил през тая голяма вада,през това влажно дере?!

    17:06 11.08.2025

  • 2 едноокият мини смок

    4 1 Отговор
    редовно се катери по яката дупара и е все радост

    17:06 11.08.2025

  • 3 Уса

    3 1 Отговор
    Джей Ло подкрепя лгбти и половото осакатяване на деца

    17:08 11.08.2025

  • 4 Ко речи?

    1 1 Отговор
    А успя ли да я натовари?

    17:11 11.08.2025

  • 5 мъко мисирска

    1 1 Отговор
    ама то голяма новита?

    те тая новина чаках цял ден

    17:19 11.08.2025