Жан-Клод Ван Дам е претърпял операция на гърба

11 Август, 2025 16:45 668 5

Актьорът е бил приет в болница във Франция

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Екшън иконата Жан-Клод Ван Дам, известен със своите незабравими роли в култови филми като „Кървав спорт“, претърпя операция на гърба в клиника в Еро, Франция. Легендата на бойните изкуства, който тази година навършва 64 години, прекара осем дни в лечебното заведение край Монпелие, като новината за неговото състояние бързо разтърси милионите му почитатели по света.

Операцията беше потвърдена от д-р Серж Константин, собственик на клиниката, който заяви пред регионалния вестник Midi Libre: „Обикновено не разкривам самоличността на нашите пациенти по време на престоя им, но да, мога да потвърдя, че той беше при нас в продължение на осем дни.“

Ван Дам, който през 80-те години се утвърди като една от големите звезди в екшън жанра с филма „Кървав спорт“, е претърпял редица здравословни проблеми през годините. Освен травмите от каскадите и бойните сцени, актьорът е споделял публично за своята битка с наркотичната зависимост, като по време на пиковите си моменти е харчел до 10 000 долара седмично за кокаин.

През 2011 година Ван Дам призна и, че страда от биполярно разстройство, диагностицирано в труден период от живота му. Тази диагноза обяснява част от предизвикателствата, с които се е сблъсквал извън снимачната площадка.

Въпреки всичко, екшън звездата продължава да вдъхновява феновете си с издръжливост и сила. Ван Дам неведнъж е показвал, че няма да се предаде пред личните си битки, а сега изглежда готов да преодолее и този нов здравословен проблем.


