Марта Вачкова заплашила, че ще убие жената на Владо Пенев

12 Август, 2025 07:57

Любовта между Марта и Владо е минало, приятелството им – вечно

Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Марта Вачкова признава, че ако може да върне времето назад, не би останала в България. Актрисата се чувствала отчаяна, че е пропиляла живота си в родината и нищо видимо и смислено не се е променило нито в кариерата, нито в жизнения ѝ път. Според Вачкова хората у нас не ценят нещата, които тя намира за важни, и нацията ни бележи деградация на морал и ценности. "Не се чувствам щастлива тук!“, споделя самата тя пред близките си. Дъщерята на Григор Вачков вини за целия си пропаднал живот качеството на хората у нас и устройството на страната, заради това не мислела, че има място тук.

Марта е родена през 1959 г. в София в семейството на известния актьор Григор Вачков. Завършва Висшия институт за театрално изкуство "Кръстю Сарафов“. Придобива известност през 90-те години в телевизионните предавания "Ку-ку“ и "Каналето“. Нейни известни персонажи от там са Сийка, Циганката, Учителката и др. Въпреки че са особено натурални и колоритни, Марта отсича, че никога не е играла простаци. "Моите персонажи бяха хора от народа, простовати и простодушни, така ги изградих. Никога не съм играла простаци. Това, което гледаме сега по телевизиите, в голямата си част е тъжно и жалко", казва днес актрисата, която преди няколко месеца получи държавна пенсия за особени заслуги.

През следващите години работи в театъра и киното и води сутрешно телевизионно предаване по БНТ – "Защо не?, по-късно преименувано на "Жените“. От 17 октомври 2011 г. до 2013 г. е водеща на предаването по БНТ "Апартаментът“.

Падайки от малкия екран, Марта остава без работа. Зарича се да не се занимава повече с телевизия и се връща в театъра. Нещата там обаче не потръгват и тя изпада в безизходица. Тежка депресия я изпраща на дъното. Без пари, без участия и роли, забравена от целия свят, Вачкова не вижда светлина в тунела. Често споделя, че дъщеря ѝ Рада е единственото, което я крепи. Ситуацията обаче се обръща, когато Марта е поканена за ключова роля в първия български лекарски сериал – "Откраднат живот“. Вече позабравената Вачкова прави ударно завръщане като работохоличката главна мед. сестра Жекова. Образът ѝ се приема много добре от зрителите и въпреки някои разногласия със свои колеги на снимачната площадка Марта успява да привлече вниманието върху себе си. Малко след стартирането на филма актрисата беше поканена и като участник в риалитито "Звездни стажанти“.

Първата ѝ роля в киното е още на 9-годишна възраст, където си партнира с баща си във филма "Гибелта на Александър Велики“ на режисьора Владимир Икономов. Баща и дъщеря се срещат на снимачната площадка и във филма на Георги Дюлгеров "Мера според мера“.

За себе си Мартина Вачкова казва, че винаги се стреми да бъде добър, честен и почтен човек – нещо, което е въплътено в нея още от баща ѝ. Приятелите ѝ споделят, че тя е забавна, смешна, остроумна и емоционална. И най-тъжната история при нея завършва винаги със смях. Определят я и като аскетичен бохем. Свръхчувствителна, но и надарена с невероятна сила. Най-важното на този свят за нея е прекрасната ѝ дъщеря Рада, която е най-добрият ѝ приятел, и обожава да прекарва всеки миг близо до нея. Вманиачената родителка ѝ звъняла минимум по 10 пъти на ден и искала да знае всяка нейна стъпка. Приятелките на Марта създават комитет "В защита на Рада от майка й“, което бързо набира популярност сред близките им. Всички са притеснени, че с голямата си любов тя ще задуши детето. "Постоянно я тъпче с плодове, постоянно е в някакъв филм, че нещо не е наред, че нещо ще се случи, че ще се разболее... Бедното дете! Не може да диша“, коментират из актьорските среди.

Преди или след поредна любовна разлъка Марта Вачкова често е засичана в компанията на своето някогашно гадже и бивш министър на културата Владимир Пенев. Той е мъжът, за когото Марта съжалява, че не се е омъжила. След края на връзката им те остават много добри приятели. И така до днес. Често актьорската двойка прекарва насаме даже уикендите си. И двамата са на мнение, че отношенията им са като на семейство, с тази разлика, че в семейството има скандали и дрязги, а те са постигнали абсолютна хармония във връзката си.

Вачкова и Пенев се уединяват в наследствената вила на актрисата в село Бойковец, сгушено в дивна местност сред Етрополския Балкан. Актьорът също е разведен и живее сам. Любовта между Марта и Владо е минало, приятелството им – вечно.

"Не се ожених за него, защото съм луда, луда! Той е моногамен човек, отдаден само на жена си и детето си. Страхотен домошар, къщовник“, посипва с пепел косите си Мартина Вачкова за пропуснатия шанс от студентските години във ВИТИЗ в края на 70-те. Дъщерята на Григор Вачков така и не стигна до брак. Единственият ѝ хубав спомен от партньорите ѝ подир Владо е раждането на дъщеричката ѝ от бизнесмена Радко. Връзката ѝ с него едва не я погубва и след 8 години мъчение тя се осмелява да я прекрати. В момента тя и дъщеря ѝ не поддържат контакт с бизнесмена-тарикат.

Бащата на Марта, обичаният от мало и голямо Григор Вачков, виждал идеалния зет в лицето на красивия, малко свенлив и много добродушен млад актьор Владо Пенев. Толкова се привързал към него, че тайно от младите телефонирал на евентуалните сватове и поискал да се запознае с тях. Поканил ги на гости.

Мартина признава, че заради своята младежка неопитност не е оценила подобаващо всеотдайността в чувствата на своя тогавашен партньор.

В пристъп на откровение Марта споделя: "Той правеше за мен всичко, но тогава аз си казах – животът е пред мен, кой знае колко по-готини ще срещна! Влюбих се в един музикант. И до днес всичките несполуки Бог ми ги връща за това, че не се оженихме. Мислех, че ще се върна при него, казвах му: "Чакай ме, изчакай малко, времето е пред нас!“. Той ме чакаше, а аз не се върнах“. За което горко съжалява.

Преди години Вачкова имаше връзка и с режисьора-документалист Иван Младенов, с когото дори живееше известно време на семейни начала. В крайна сметка се разделиха, а през 2012 г. Младенов почина внезапно, покосен от тежък инсулт.

Заплашила с убийство жената на Владо Пенев

Марта Вачкова заплашила, че ще убие жената на Владо Пенев, ако разбере, че е бременна. Актрисата не могла да преживее връзката на любимия си с тогавашната му приятелка и към момента бивша жена – Мария, пише HotArena.

Марта толкова се тресяла от нерви, че предупредила Владо, че ако научи, че любимата му чака дете, ще я издебне на някоя пешеходна пътека и ще я бутне с колата. Това била причината Владо Пенев да крие от Марта, че ще става баща, почти до самото раждане. "Страхуваше се от мен... и с право“, признава днес Марта.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Факт

    5 0 Отговор
    Много бързат да погребват любовта!

    08:05 12.08.2025

  • 2 Иван Грозни

    15 3 Отговор
    Така е когато тати го няма. Ама сега има "свобода". Хубаво беше и ще става све по-хубаво. Както го каза човека"хубавото тепърва предстои".

    08:06 12.08.2025

  • 3 Един от онези

    34 1 Отговор
    Бездарно, нагло, завистливо същество известно само с фамилията си!
    ЗАКРИВАЙ и ЗАМИНАВАЙ!

    08:08 12.08.2025

  • 4 Макето

    18 1 Отговор
    В книгата си Слави Трифонов пише за нея, че е изключително злобен, заядлив, подигравателен, меркантилен и…. т.н. човек. Споменава за някаква гавра тя и Тончо Токмакчиев със Стефан Рядков. Дядо Боже не е пропуснал нищо.

    08:13 12.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 мъкаааа

    10 1 Отговор
    Много хора напуснаха България и населението се стопи. Има райони,където вече хора няма.

    08:17 12.08.2025

  • 7 Анонимен

    4 1 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    08:17 12.08.2025

  • 8 Гост

    22 0 Отговор
    За коя си точно роля получава пожизнената пенсия за хора на изкуството? Спи с бивш министър или щото е дъщеря на баща си?

    08:20 12.08.2025

  • 9 Злобна ,

    14 0 Отговор
    фалшива , алчна и голяма грешница !

    08:25 12.08.2025

  • 10 Майстора

    13 0 Отговор
    Марта е от плеядата станали известни благодарение правилото - миньор е моят татко, миньор ще стана аз.

    08:29 12.08.2025

  • 11 кй87ъ6трхуй

    5 0 Отговор
    Жалко, че изобщо се е родила тая гнусна cвuня...

    08:29 12.08.2025

  • 12 шири

    0 1 Отговор
    Парта Мачкова беше много смешна едно време.

    08:31 12.08.2025

  • 13 Баязид

    9 1 Отговор
    Нали са и дали държавна пенсия без да е внасяла пари за нея, значи всичко е ОК. Колкото до артистичните и заложби, по-добре е да замълчим. Ако още мисли, че е неоценена актриса може да докаже това например в Англия.

    08:32 12.08.2025

  • 14 Дани

    3 0 Отговор
    Тази т.н. актриса няма вина. Нивото на културата ни е такова, защото всеки артист, музикант и т.н. пробутва детето си в неговата област, без значение има ли талант. Точен е коментара “миньор е моя татко, миньор ще съм и аз”.

    08:36 12.08.2025

  • 15 Николай

    10 0 Отговор
    Бездарна простакеса. За какви "творчески" постижения бе предложена и и бе гласувана персонална пенсия? Защото в България не оценяват титаничният и талант?
    Подарявам и една непозната за нея дума: срам!!

    08:38 12.08.2025

  • 16 Хахаха

    5 0 Отговор
    Е в чужбина само теб чакат да играеш кака Сийка и да ти свалят звезди от небето. Тази също си мисли, че е центърът на света като повечето актьорчета и спортисти. На никой не му дреме за вас и житейските ви драми.

    08:42 12.08.2025

  • 17 Аспрон

    3 0 Отговор
    Дайте и някаква роля да не страда и отменете държавната пенсия. На всеки който не си намери роля в живота ли дават такава пенсия?

    08:43 12.08.2025

  • 18 Джокер

    3 0 Отговор
    Марш към Урюкрайна, такива посредствени там стават президенти...хахахахаха пропиляла живота си на паразит...

    08:45 12.08.2025

  • 19 Сийчо

    4 0 Отговор
    Ами и ние съжаляваме, че Сийка не е отишла в чужбина, защото щяхме да икономисаме парите, които ежрмесечно и се дават абсолютно незадлужемо!!

    08:50 12.08.2025

  • 20 Артист

    3 0 Отговор
    Жалко че няма справедливост,има артисти които цял живот играят по села и градове и нямат държавна пенсия,а Марта има.За какви заслуги?

    08:53 12.08.2025

  • 21 Хмм

    1 0 Отговор
    на това се казва черна неблагодарност, непрекъснато ѝ търсеха работа, защото гледала дете сама, той и Георги Стайков отишъл да търси щастието в чужбина, но като се разболял се сетил за родината, всеки е имал възможност да отиде в чужбина, някои могат, други не - силна е връзката с родители и роден дом

    09:00 12.08.2025

  • 22 артист

    0 0 Отговор
    Ето двама,които могат да помагат на болния си колега от Бургас

    09:08 12.08.2025

  • 23 Един

    1 0 Отговор
    Много е усмихната,държавна пенсийка,моренце.Хей живот,здравей, здравей!

    09:11 12.08.2025

  • 24 Луда по цялата глава

    0 0 Отговор
    По рождение.

    09:12 12.08.2025