Станимир Гъмов, Глория Петкова, Тино, Искра Онцова и Силвия Петкова влизат в „Traitors: Игра на предатели“.

В свят, в който всяка усмивка може да бъде маска, а всяко обещание – измама, пет нови участници прекрачват прага на загадъчното имение в „Traitors: Игра на предатели“.
Световният хитов формат, който тази есен ще завладее ефира на bTV, събира 25 уникални личности, решени да докажат, че в играта на доверие и предателство няма място за колебание. Сред мистичните коридори на имението вече отекват стъпките на играчите, а само седмици делят зрителите от момента, в който те ще се изправят пред най-голямото предизвикателство – да разпознаят истината зад фасадите.
Станимир Гъмов, харизматичен актьор и импровизатор с комедиен нюх, влиза в битката с умението да се изплъзва от всяка клопка и да обърква противниците. До него застава Глория Петкова – модел с магнетично излъчване и диджей с безпогрешен ритъм, чиято хладна решимост и непроницаемост могат да превърнат тишината в заплаха.
Тино, познат с автентичния си глас и неподправена енергия, ще бъде изправен пред труден избор – да отстоява добротата и морала, с които е известен, или да ги жертва в името на победата, защото в тази игра принципите често имат висока цена. Искра Онцова, дългогодишен адвокат и телевизионен съдия, е свикнала да търси доказателства, но тук ще трябва да разчита на мълчания и намеци.
Актрисата Силвия Петкова, която винаги е обличала образи, носещи добродетел, сега ще се изправи пред предизвикателството да влезе в кожата на предател и да разбере дали може да оцелее, когато доброто лице вече не е достатъчно.
С влизането на Станимир Гъмов, Глория Петкова, Тино, Искра Онцова и Силвия Петкова, играта придобива ново лице – или по-скоро пет. Те ще застанат рамо до рамо, но и срещу вече представените Владо Николов, Диляна Попова, Георги Янев, Мира Радева и Venci Venc’.
Оттук нататък всяко ръкостискане може да е сделка, а всяка усмивка – предупреждение.
Кои ще бъдат останалите 15 участници?
Кой ще бъде предател и кой предаден?
Ще успеят ли праведните да се преборят с предателите или ще изгубят играта?
1 Красимир Петров
Коментиран от #2
12:18 12.08.2025
2 То па
До коментар #1 от "Красимир Петров":Едни предавания
12:30 12.08.2025
3 бушприт
12:49 12.08.2025
4 Тв критик
12:53 12.08.2025
5 Боже,
12:53 12.08.2025
6 цербер
12:57 12.08.2025
7 Коментиращ
Никой не ги гледа и никой не е чувал за гостите им, но пък рекламите за тях вървят сякаш е нещо свръх популярно?!
Лека полека основните телевизии ще спрат да ги излъчват, поради абсолютна липса на аудитория и гледаемост!
И това стана щото въпросните медии, плюс мисирковите им журналя, комици, водещи и техните гости, се продадоха на външните интереси с цел да лъжат и успиват народа ни за случващото се в България и по света!
А когато започнат да излъчват онлайн, гледаемостта вече не може да се манипулира толкова лесно както е в момента при нагласените статистики и рейтинги!
Когато реално се покаже, че тия почти никой не ги гледа, тогава рекламодателите ще се отдръпнат!
Но в такъв свят живеем, в който лъжата, измамата и забранените референдуми са норма, наречена "демокрация"!
12:59 12.08.2025
9 Варна
13:43 12.08.2025