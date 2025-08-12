Новини
Любопитно »
Станимир Гъмов, Глория Петкова, Тино, Искра Онцова и Силвия Петкова влизат в „Traitors: Игра на предатели“.

Станимир Гъмов, Глория Петкова, Тино, Искра Онцова и Силвия Петкова влизат в „Traitors: Игра на предатели“.

12 Август, 2025 12:15 803 9

  • traitors: игра на предатели-
  • риалити-
  • btv-
  • участници

Те са готови да объркат всяка прогноза и да пренаредят развоя на събитията тази есен по bTV

Станимир Гъмов, Глория Петкова, Тино, Искра Онцова и Силвия Петкова влизат в „Traitors: Игра на предатели“. - 1
Снимка: bTV
Божидара Найденова Божидара Найденова Автор във Fakti.bg

В свят, в който всяка усмивка може да бъде маска, а всяко обещание – измама, пет нови участници прекрачват прага на загадъчното имение в „Traitors: Игра на предатели“.

Световният хитов формат, който тази есен ще завладее ефира на bTV, събира 25 уникални личности, решени да докажат, че в играта на доверие и предателство няма място за колебание. Сред мистичните коридори на имението вече отекват стъпките на играчите, а само седмици делят зрителите от момента, в който те ще се изправят пред най-голямото предизвикателство – да разпознаят истината зад фасадите.

Станимир Гъмов, Глория Петкова, Тино, Искра Онцова и Силвия Петкова влизат в „Traitors: Игра на предатели“.
Снимка: bTV

Станимир Гъмов, харизматичен актьор и импровизатор с комедиен нюх, влиза в битката с умението да се изплъзва от всяка клопка и да обърква противниците. До него застава Глория Петкова – модел с магнетично излъчване и диджей с безпогрешен ритъм, чиято хладна решимост и непроницаемост могат да превърнат тишината в заплаха.

Станимир Гъмов, Глория Петкова, Тино, Искра Онцова и Силвия Петкова влизат в „Traitors: Игра на предатели“.
Снимка: bTV

Тино, познат с автентичния си глас и неподправена енергия, ще бъде изправен пред труден избор – да отстоява добротата и морала, с които е известен, или да ги жертва в името на победата, защото в тази игра принципите често имат висока цена. Искра Онцова, дългогодишен адвокат и телевизионен съдия, е свикнала да търси доказателства, но тук ще трябва да разчита на мълчания и намеци.

Станимир Гъмов, Глория Петкова, Тино, Искра Онцова и Силвия Петкова влизат в „Traitors: Игра на предатели“.
Снимка: bTV

Актрисата Силвия Петкова, която винаги е обличала образи, носещи добродетел, сега ще се изправи пред предизвикателството да влезе в кожата на предател и да разбере дали може да оцелее, когато доброто лице вече не е достатъчно.

Станимир Гъмов, Глория Петкова, Тино, Искра Онцова и Силвия Петкова влизат в „Traitors: Игра на предатели“.
Снимка: bTV

С влизането на Станимир Гъмов, Глория Петкова, Тино, Искра Онцова и Силвия Петкова, играта придобива ново лице – или по-скоро пет. Те ще застанат рамо до рамо, но и срещу вече представените Владо Николов, Диляна Попова, Георги Янев, Мира Радева и Venci Venc’.

Оттук нататък всяко ръкостискане може да е сделка, а всяка усмивка – предупреждение.

Кои ще бъдат останалите 15 участници?

Кой ще бъде предател и кой предаден?

Ще успеят ли праведните да се преборят с предателите или ще изгубят играта?


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    13 0 Отговор
    Тези смешници ако не участват в предавания никой няма да им е чувал имената.

    Коментиран от #2

    12:18 12.08.2025

  • 2 То па

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Красимир Петров":

    Едни предавания

    12:30 12.08.2025

  • 3 бушприт

    7 0 Отговор
    Г-н Гъмов,когато си слагате костюм,първо си облечете риза и после си сложете вратовръзка,а не синджир! Костюмът не се носи на голо.

    12:49 12.08.2025

  • 4 Тв критик

    6 0 Отговор
    И кво като участват няма да гледам.

    12:53 12.08.2025

  • 5 Боже,

    4 0 Отговор
    прибери си вересиите. Тези, изписани по-горе имена, моат ли изобщо нещо?! Или си изкарват хлебеца по тоя тъп начин?! Ге-лицеприятни /да не кажа грозни/, не с особено мозък в главата /да не кажа тъпи/, не интересни за нормалното българско общество /да не кажа ид..ти/.

    12:53 12.08.2025

  • 6 цербер

    2 0 Отговор
    Искра Онцова-дългогодишна адвокатка и телевизионна съдийка,

    12:57 12.08.2025

  • 7 Коментиращ

    3 0 Отговор
    Леле мале, какви новини и какви предавания дават по овладените казионни медии?!

    Никой не ги гледа и никой не е чувал за гостите им, но пък рекламите за тях вървят сякаш е нещо свръх популярно?!

    Лека полека основните телевизии ще спрат да ги излъчват, поради абсолютна липса на аудитория и гледаемост!
    И това стана щото въпросните медии, плюс мисирковите им журналя, комици, водещи и техните гости, се продадоха на външните интереси с цел да лъжат и успиват народа ни за случващото се в България и по света!

    А когато започнат да излъчват онлайн, гледаемостта вече не може да се манипулира толкова лесно както е в момента при нагласените статистики и рейтинги!

    Когато реално се покаже, че тия почти никой не ги гледа, тогава рекламодателите ще се отдръпнат!

    Но в такъв свят живеем, в който лъжата, измамата и забранените референдуми са норма, наречена "демокрация"!

    12:59 12.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Варна

    2 0 Отговор
    Само като им види човек жалките физиономиики и може да повърне.

    13:43 12.08.2025